Kulturális programeső Veszprémben: 4 izgalmas kiállítás és helyszín tavaszra

Sokszínű kulturális programokkal ünnepli a tavaszt Veszprém városa. Látogassatok el áprilisban a királynék városába, ahol izgalmas, új tárlatokat járhattok be, miközben megismeritek Veszprém elbűvölő, tavaszi arcát.

Ember a rács mögött – börtönkiállítás // Várbörtön Látogatóközpont

Megújult formában, egyedi koncepcióval nyílik meg áprilisban a veszprémi Várbörtön Látogatóközpont, amelynek interaktív elemekben bővelkedő állandó kiállításának célja, hogy a látogatók maguk formáljanak véleményt a kiállításon feszegetett kérdésekről. A régi várbörtön folyosóin járva különleges utazást tehetünk térben és időben. Sokat megtudhatunk arról, hogy egy-egy korszakban mi számított bűnnek, és milyen büntetést tartottak jogosnak, igazságosnak. Míg korábban a nyilvános testi fenyítés, a közösségből való kivetés, a megszégyenítés volt jellemző, manapság a szabadságtól való megfosztás számít a legfőbb büntetésnek. De vajon jobb lesz ezáltal a társadalom? Véleményformálás helyett többek között ennek végiggondolására ösztönzi látogatóit a tárlat.

kettőezerhuszonhárom Ragyogj tovább! – kiállítás // Laczkó Dezső Múzeum

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program „Ragyogj tovább!” című kiállítása felidézi a 2023-as évet, Veszprém és a régió kreativitásának 12 hónapon át zajló ünnepét. A kiállítás mélyebb bepillantást enged a VEB2023 EKF szellemiségébe, és feleleveníti az év legszebb pillanatait, érzékeltetve, hogy a régió számára 2023 olyan hosszú távú lehetőség volt, aminek köszönhetően még sokáig kulturális főváros maradhat. A művészek installációi innovatív, szórakoztató és izgalmas módon idézik fel a város és a régió gondolatait, terveit és projektjeit, miközben bevezetik a nézőt Európa Kulturális Fővárosának világába.

kétezerhuszonhárom best of – kiállítás // Dubniczay-palota (2024. június 2-ig)

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa év sikere után a program képzőművészeti legjeit mutatja be a kétezerhuszonhárom – best of című kiállítás, amely június 2-ig látogatható a veszprémi Dubniczay-palotában. A tárlaton válogatott képző- és iparművészeti alkotások, interaktív és helyspecifikus installációk láthatók. Többek között olyan projektek és kiállítások tartalmával, és alkotók munkáival találkozhatunk, mint például a Balatorium, a Kultháló, a Romani Design, a Boglár 50, az Egry 140, A tér tükrei, a Formákon túl, vagy Keserü Ilona és Maurer Dóra. A kiállítást minden héten egyéb programok és workshopok kísérik.

Emlékgép – új állandó kiállítás // Laczkó Dezső Múzeum

A Veszprém történeti és művészeti múltjának emlékeit bemutató új helytörténeti tárlat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa sokszínű programsorozatának egyik fontos pillére. A kiállítás a város ikonikus épületeihez és tereihez mint tájékozódási pontokhoz rendezve mutatja be azokat a történészek által feltárt és Veszprém közösségei által alkotott tárgyakat és történeteket, melyeken keresztül megismerhetjük a várost, illetve hogy pontosan kik is élnek itt – mindezt igazi 21. századi megoldások segítségével.

FOTON Audiovizuális Centrum

Kulturális események minden talpalatnyi helyen – az ikonikus veszprémi épület felújításával és bővítésével egy három szinten működő multifunkcionális létesítménnyel gazdagodott a város. A FOTON Audiovizuális Centrumban kávézó, rendezvény- és kiállítóterem, függőkert és egy többfunkciós, 62 fő befogadására alkalmas előadó- és vetítőterem is várja a látogatókat. Veszprém legújabb kulturális és művészeti, közösségi központjában színes programkínálat vár tavasszal is: a különböző rendezvények mellett filmeket nézhetünk, kávézhatunk, koncerteket hallgathatunk, vagy csak megpihenhetünk egy várbéli séta után.

