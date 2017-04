KIKO – a francia DJ, akit még édesanyja halála is zeneírásra inspirált

Több mint 500 saját számot szerzett már KIKO, akit az élet és annak minden történése zeneírásra inspirál. Az elmúlt bő 20 évben idáig bontakozott ki magából a francia Christophe Dallaca elektronikus zenei egyénisége, mellyel már számtalanszor bejárta a világot, hozzánk mégis most jut el először.

Szakmai pályafutása során olyan nevekkel dolgozott együtt, mint a honfitárs Oxia, a szintén francia Citizen Kain, de Carl Cox is közel akarta magához tudni francia turnéja során, így lett a legendás DJ legendás warm up dj-je 2012-ben. Zenéit ma is olyan sztár DJ-k pörgetik, mint Maceo Plex, vagy Monika Kruse és az istenért sem hagyná abba a zeneírást. Hétköznap 8 órák a stúdióban, hétvégén úton a világban, hogy prezentálja az ütemeit, azt, amit hűen képvisel. Most végre Magyarországon is hallhatjuk élőben, az Akvárium KisHalljában. De előbb beszélgettünk vele.

Mit éreztél mikor te lettél Carl Cox hivatalos warm up dj-je?

Én voltam a hivatalos warm up a franciaországi Revoluton turnéján 2011-2012-ben. Carl Cox egy hatalmas techno legenda, így tehát nagyon izgatott és büszke is voltam, ráadásul rengeteg tapasztalatot szereztem egy év alatt. 1997-ben találkoztunk vele, mikor elkezdtem a Phunky Data live projektet barátommal, Oxiával. Akkoriban egy kiadónál voltunk Carl Cox-szal és emiatt számos alkalommal játszottunk neki is, például a szülinapján Londonban, vagy a Space-ben Ibizán, valamint jó pár további eseményen.

Hogy tudsz egyszerre ilyen sok projektben részt venni, mint a Cold Miles, KIKO és egyéb más folyamatos kollaborációk?

Húsz év óta napi 8 órát dolgozom a stúdióban. A húsz év alatt közel ötszáz számot készítettem. Szeretek a barátaimmal dolgozni. Az első ilyen alkalom Oxiával volt 1997-ben, Phunky Data volt a live project neve. Aztán ott van a Cold Miles amin Olivier Giacomottoval dolgozunk, akivel szintén húsz éve ismerjük egymást. Három éve kezdtünk együtt zenét írni, aztán úgy döntöttünk, hogy építünk egy projektet – ez lett a Cold Miles. Az első hivatalos Cold Miles fellépés a Marvellous Island Festivalon, május 7-én, Párizsban lesz. Ugyanez a helyzet Citizen Kain barátommal is: már 20 éve ismerjük egymást, de csak az utóbbi évben kezdtünk együtt dolgozni, aminek az eredménye a Meantime EP lett, és igen sikeresnek bizonyult, hiszen a techno legjobb figurái játsszák, például Maceo Plex, Laurent Garnier, Adam Beyer, Monika Kruse, Joris Voorn, Noir és még sokan mások!

Tudnál valamit mondani vagy tanácsolni a kezdő dj-knek, producereknek? Hogyan tud egy kezdő dj, producer manapság sikeressé válni?

Az első tanácsom a türelem! Lépésről lépésre! Manapság már nagyon könnyű mixelni, de ez még nem jelenti azt, hogy jó dj vagy.

Ugyanez igaz a zeneírásra is, könnyű egy zenét összerakni. De hogy jó producer legyél, a hangzásnak valami másnak, különlegesnek kell lennie a naponta megjelenő több ezer szám között.

Mikor voltál utoljára buliban, mint hallgató?

Három hete, az Ausztrál turném alatt elmentem az Electronic Picknikre Melbourne-ben, hogy meglátogassam a barátaimat, The Hackert és François Kevorkiant. Óriási esemény volt, délután, 7000 emberrel. Nagyon élveztem. Remélem, hamarosan visszajutok Ausztráliába, talán már jövőre! Imádom az ottani atmoszférát.

Mi a top 5 zene nálad pillanatnyilag?

1 – Hatzler – Collider (Citizen Kain & Kiko remix) / Stil vor Talent

2 – Dubfire & Miss Kittin’- Ride (Solomun remix) / Sci+Tec

3 – Noir & Olivier Giacomotto – Blackrays (Kiko & Citizen Kain remix) / Suara

4 – Gaist – Mind / Elevate

5 – Pig & Dan and Adam Beyer – Capsule / Drumcode

Milyen hardvereket és DAW-ot (Digital Audio Workstation – zeneíró szoftver) használsz a zeneíráshoz?

24 éve a Cubase-t használom szekvenszerként, valamint imádom az Arturia pluginjeit.

Leginkább mi ad inspirációt?

Minden élethelyzet inspirál, ami velem történik! Jó és rossz események egyaránt! Például a Slave Of My Mind című számot, ami ma referencia, akkor írtam, mikor elvesztettem anyukámat. Neki, érte írtam! De inspirálnak más művészek is, például Jeff Mills 1998-ban, amikor megjelent a legsikeresebb számom, a World Cup.

Hogy képzeled el magad a következő 5 évben? Mik a terveid a távolabbi jövőre?

Azt hiszem ugyanaz lesz, mint most! Minden nap zenét írok, hétvégén pedig fellépni járok! Ez minden, amit csinálni tudok, amihez értek, ez az életem és nem szeretném abbahagyni!

Voltál már valaha Magyarországon?

Még nem, április 8. lesz az első alkalom és nagyon örülök neki!

Mit üzennél a magyar rajongóidnak?

Először is szeretném megköszönni, hogy hallgatják a zenémet és esélyt adnak, hogy játsszak az országukban. Promókat és még meg nem jelent zenéimet is játszani fogom, és remélem, sokan leszünk 8-án!

Köszönjük az interjút!

Személyesen a közönség soraiban találkozhatunk vele április 8-án, az Akvárium Klubban, a SWITCH és HERZ sorozatok közös epizódján. Addig ajánljuk tőle azt a mixet, amit a HERZ podcast sorozatába készített pár napja:

Kovács M