Ezek az idei év legjobb fotói a Sony szerint

A Sony 2007 óta minden évben meghirdeti fotós versenyét, amelyre származástól, nemtől és kortól függetlenül mindenki nevezhet. Több kategóriában hirdetnek győztest, a több ezer beérkezett kép között: 10 professzionális fotóterület (például természet vagy portré), és diákdíj is van például. Valamint minden ország legjobbját is közzéteszik, és később Londonban ki is állítják.

Az idei év kedvenceit április 21 és május 7 között lehet majd megtekinteni, de ha valaki ebben az időpontban pont nem ugrana ki a szigetországba, nálunk is megnézheti a leglátványosabb munkákat. A magyar díjat Potyó Imre nyerte a fent látható képpel, de júniustól már lehet is pályázni a jövő év magyar fotósa címért.

Forrás: World Photo Organization