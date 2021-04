Talán többen is vannak, akiknek most nincs lehetőségük kimozdulni a négy fal közül, ezért is gondoltuk, hogy egy képgalérián keresztül mutatjuk meg, milyen mesés képet hagyott maga mögött a Budán tiszteletét tevő tavasz.

Tavasz a Tabánban a Naphegy utca felől

Mandulafavirágzás a Gellért-hegyen

Lépten-nyomon virágok a Normafán

Április 14-re, Tóth Árpád születésnapjára még a róla elnevezett sétány fái is virágot bontottak