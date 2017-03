Sorozathősöket faragnak az amerikai elnökökből

Új sorozatba vág bele a History Channel. A Commanders című műsor Amerika jelentős eseményeinek állít emléket, méghozzá úgy, hogy bemutatják az egyes elnökök életét. A sorozat első évada Bill Clintonról fog szólni.

Úgy tűnik, jó vállalkozásnak tűnik a valós, történelmi eseményeken alapuló sztorik filmként vagy sorozatként való feldolgozása Amerikában. Elég, ha Jackie-re, vagy a American Crime Story: Az O.J. Simpson-ügy című sorozatra gondolunk, melyek bombasikeres vállalkozásnak számítanak.

A Deadline információ szerint a History Channel is megpróbálja meglovagolni ezt a témát, és legújabb, Commanders című sorozatában az amerikai elnökök életútját mutatja be, egészen George Washingtontól kezdve. A tervek szerint Ronald Reagan, Theodore Roosevelt, James Madison és Thomas Jefferson is a sorozat szereplője lesz.

A Commanders stábjából néhány név már tudnivaló, többek között Stephen J. Rivele-é (Nixon), Leslie Greif-é (A Hatfield–McCoy-viszály) és Cyrus Nowrasteh-é (A terror útjai).

A sorozat debütálásának idejéről még nincsenek információk.