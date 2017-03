7 város Európában, amit tavasszal látnod kell!

Űzzük el a telet Amszterdam tulipánjaival, hangolódjunk a nyárra Athénban, és pezsdítsük fel a szerelmi életünket a romantikus Velencében. Természetkedvelőknek ajánlott a vidéki Anglia gyöngyszeme, az East Midlandsről elérhető Nottingham, urbanista építészetrajongóknak pedig inkább az európai Manhattannek becézett Rotterdam.

1 Virágos jókedv Amszterdamban

Az Amszterdamhoz közeli Keukenhof kertben nem kevesebb, mint tízmillió tulipán nyílik egyszerre márciustól. Ráadásul a tengerparti városkákban (Haarlem, Noordwijk) április 19-23. között rendezik meg a világ leghíresebb virágkarneválját, a Bloemencorsot, ahol több tonna tulipánnal, nárcisszal és más virágokkal díszítik a felvonuló járműveket. A virágtőzsde sem maradhat ki a programokból, ahol évente 4 milliárd eurós forgalmat bonyolítanak. Pihenésként ajánlott valamelyik amszterdami múzeum, esetleg egy coffeeshop, a gasztronómia kedvelőinek pedig a streetfood market.

2. Hangoldójunk a nyárra Athénban

Athénban már tavasszal elkezdődik a nyár! Tökéletes program egy városnézéssel kezdeni a napot és még a reggeli szellőben köszönteni az Akropolisz látványosságait, majd felpattanni a kompra, és kihajózni egy közeli szigetre, ahol egész nap strandolhatunk. A környező kis szigetek pár perces vagy fél órás hajóútra helyezkednek el a görög fővárostól és nagyon olcsó a kompjegy is. Színes házacskák, antik látnivalók és kristálytiszta vizű strandok várják itt a látogatókat. Autó helyett kerékpárral vagy szamárral járhatjuk be a parányi csodákat, Poros, Paxos, Aegina vagy Hydra szigeteit.

3. Édes hétvége Brüsszelben és környékén

Édesszájúaknak kötelező egy brüsszeli hétvége, ahol az ízlelőbimbók tobzódhatnak! Miután megkóstoltuk az igazi belga csokit és a gyümölcsös, tejszínhabos brüsszeli gofrit, indulhatunk is tovább Brugge irányába. A középkori mesékbe illő, csatornákkal és macskaköves utcákkal szabdalt városka olyan, mintha egy időutazáson vennénk részt. Ha átruccanunk Gentbe is, akkor a Világörökség részét képező belvárosban kóstoljuk meg St. Hubert kenyerét, a fánk alakú édes zsemlét, a mastelt.

4. Pár óra alatt a lagúnák városában, Velencében

A romantikus Velence belváros-közeli repülőtere, a Marco Polo pár óra alatt tőlünk is elérhető, így nem kell hosszú időt tölteni az autós utazással. Az autót amúgy sem vihetjük be a városba, és a turistaparkolók igen zsúfoltak és drágák egész évben. A világ legromantikusabb városában járjunk vaporettóval vagy gondolával, és nézzük meg a leghíresebb látványosságokat, a Dózse Palotát, a San Marcot. Kalandor utazók felfedezhetik a város híres szülötte, Casanova kedvenc helyeit is egy internetes applikáció segítségével. Ha szeretjük a titkokat, akkor a városi temetőt ki ne hagyjuk, ha megéheztünk, akkor irány a halpiac, ahol megkóstolhatjuk a pár eurós helyi tapast.

5. Londonon túl, avagy Robin Hood nyomában

Zöldellő dombok, végeláthatatlan erdők, békésen legelésző birkanyájak, fakó kövekből épült meseszerű házacskák tarkítják Közép-Anglia keleti vidékét, ami az East Midlands reptérről közelíthető meg legkönnyebben. A békés táj tavasszal hosszú gyalogutakra vagy biciklis kirándulásokra csábít, a csendes nézelődést csak néha szakítja meg egy-egy város. Ilyen a fociról és bulikról híres Nottingham, amit sokan Robin Hood legendájából ismernek. Manapság is látogatható a híres történetben szereplő nottinghami vár és a Sherwoodi királyi erdő.

6.Irány az európai Manhattan

Ha az építészet rajongói vagyunk, akkor Rotterdam a mi városunk, amelyet a világháború után igazi mini New Yorkként építettek újjá. A felhőkarcolók csodás látványt nyújtanak, a világ egykori legnagyobb kikötője pedig még ma is sok százezer embernek ad munkát. Itt található a különleges, mozgatható gátrendszer is, a MaeslantKering, amelynek szárnyai akkorák, mint az Eiffel-torony. Rotterdamban a piacokon érdemes étkezni, ahol ne hagyjuk ki az egykori újvilágba utazók kedvenc eledelét, a New York ballt.

7.Rád vár a világ gasztro fővárosa

Lyon nemcsak a Bocuse d’Or döntőjének ideje alatt válik a világ gasztro fővárosává, hanem egész évben csodás ízekkel csábít. Akárcsak a környező borvidékek – például Beaujolais – nedűi, a legkiválóbb francia sajtok (vacherin és gruyere) és a legboldogabb csirkefalatok Bresse-ből, ezek kedvéért érdemes akár egy kis vidéki kirándulást beiktatni.