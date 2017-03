Öt dal a bicikliről

Vége a téli didergésnek, végre itt a tavasz: a biciklisek száma a hőmérséklet emelkedésével arányosan növekszik. Hogy ti is kedvet kapjatok egy kis bicajozáshoz, összegyűjtöttünk néhány dalt, amit valamilyen módon a bringázás ihletett. Cangára fel!

Queen – Bicycle Race

Mi más lenne az első dal, ami a bicikliről jut eszünkbe, mint a Queen nagy klasszikusa, a Bicycle Race? A dalt 1978-ban adták ki, az inspirációt pedig a Tour de France jelentette, amit a legendás csapat élőben nézhetett meg, mikor éppen Franciaországban vették fel a sláger anyját, a Jazz című albumot. A dal videoklipjét több országban is betiltották – ebben halmozottan bűnös volt az, hogy a filmkockákon 65 szupermodellt láthatunk meztelenül biciklizni a Wembley Stadionban.

Kraftwerk – Tour de France

1983-as gépzenét hallgatni egész módon elbűvölő a tavaszi napsütésben tekerve. A Kraftwerk Tour de France című dala franciául és németül is megjelent, a csapat tagjai pedig megpróbáltak minél több olyan hangot is belecsempészni a muzsikába, ami erősen köthető a bicajozás kultúrájához – így például 2:50-nél végighallgathatjuk egy kerékfelfújás bonyodalmait. Szuperérdekesség és cukiság, hogy a borítót egy 1953-as magyar bélyeg ihlette.

Pink Floyd – Bike

Hát wow. Valószínűleg csak ennyit tud mondani az aki első ízben hallja a Pink Floyd Bike című pszichedelikus zenei utazását, aminek nem csak a dalszövege és alakjai lehetetlenek – a hajléktalan egér, aki öreg, de azért jó egér és a bicajt kölcsönvevő lány – hanem az olyan zenei megoldásai és ötletei is, mint például az utolsó percben megjelenő, felgyorsított, visszatekert nevetése a zenekar tagjainak. A banda 1967-es a The Piper at the Gates of Dawn című debütáló albumának utolsó dala.

The Decemberists – Apology Song

Steven elment Angliába, ősszel visszatért, de a biciklije már sehol, mert a dalolászó fiú elfelejtette lezárni arra a néhány percre, míg beszaladt az Orange Street Food Farmba, így ellopták, amit nagyon sajnál. Körülbelül így foglalható össze a The Decembersits első dalainak egyike, mely valójában egyfajta metaforája lehet annak, hogy az énekes inkább elcsavarta szegény Steven barátnőjének fejét az angliai kiruccanás alatt, de ugye rossz az, aki rosszra gondol…

Nat King Cole- On A Bicycle Built For Two

Miért van az, hogy az ilyen elbűvölő réges-régi amerikai daloktól mindenki hátán futkos a hideg? Mindenesetre nem tudtuk kihagyni a nagy klasszikust, a On A Bicycle Built For Two-t, ami 1893-ban kilenc hétig volt az első helyezett az Amerikai Egyesült Államokban. A sztori egyszerű – olyan szerelmes az előadó, hogy olyan bicajra ülne, amit két embernek építettek – a hangulat pedig kellemes – kivéve a hidegrázást.