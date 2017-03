Nincs még programod hétvégére? Adunk néhány tippet!

Kitartás, nemsokára már itt a hétvége,és végre elfelejtkezhetsz a korai kelésről, az idegesítő kollégáidról, a kibírhatatlan főnöködről, és a temérdek munkáról. Azt azonban nem ajánljuk, hogy délig az ágyban maradj, és lustálkodj egész nap, ugyanis rengeteg izgalmas program lesz a hétvégén. A legjobbakat össze is gyűjtöttük!

Womanity fesztivál – március 4.

A Womanity Fesztivál egy meghatározó, szellemes, inspiráló közösségi élmény, folyton megújuló, természetes női témákkal és megelevenedő magazinreklámokkal: megmutatjuk kik állnak a legnépszerűbb márkák, a legújabb trendek mögött és lehetőséget adunk arra, hogy rengeteg márka termékét és szolgáltatását kipróbáld a helyszínen. A fesztiválok kiállítóterét, előadásait és jellegzetesen egyedi welcome-ajándékait a női élet fontos területei inspirálják.

Csütörtök – március 2.

Az Illúzió Mesterei – MOM Kulturális Központ- vasárnapig

Ketté vágott nők, lenyűgöző kézügyesség, meghökkentő gondolatolvasás és sok minden más egy egész estés, humorban gazdag előadásban. A műsorban szerepel vadonatúj, még sosem látott műsorszámokkal: Hajnóczy Soma a bűvészet kétszeres világbajnoka. Fellép a nagyszínpadi illúziók mestere: Topas, bűvész világbajnok Németországból. Nagy Molnár Dávid, a kézügyesség nagymestere világbajnoki ezüstérmes, díjnyertes műsorát mutatja be. És látható lesz a megható műsorszámok mestere: Párkányi Kolos, valamint elképesztő új műsorral készül a tehetségkutató tv showból ismert Badár Tamás.

Utazás Kiállítás 2017 – Hungexpo – vasárnapig

Mit szólnál egy kalandos utazáshoz Oroszországban? Vagy inkább elnyúlnál a Kanári-szigetek homokos tengerpartján? Esetleg maradnál itthon szurkolni az olimpikonoknak Győrben? Utána koccintás egy pohár borral Pannonhalmán?Gyere, és inspirálódj az ország legnagyobb turisztikai kiállításán!

Fagylalt Kiállítás – Syma Csarnok – szombatig

Mint ahogy a jó fagylalthoz a minőségi alapanyag mellett elengedhetetlen az egyedi elkészítési mód, egy kiállítás sikere is nagyban függ annak koncepciójától. A 2015-ben első ízben megrendezett esemény bebizonyította, hogy a fagylalt iránt óriási az érdeklődés és ezért a további fejlődés érdekében a tapasztalatok és visszajelzések figyelembevételével, a szakmaiság hangsúlyozása céljából, a jövő évben megújult keretek között, szakkiállítás jelleggel szervezzük meg a fagylaltos szakma szezonnyitó eseményét, a fagylalt kiállítást.

MOME TechLab: Robot Revue – Trafó – 19:00

A robotokat többnyire csúcstechnológiás filmszereplőkként, autógyárak steril szerelőcsarnokainak gyártófolyamatait vagy éppen otthoni háztartásokat segítő gépekként ismerjük, amelyek egy-egy kutatóintézetben, sokévi fejlesztés során születnek meg. A MOME TechLab robotrevüje olyan hazai robotokat vonultat fel, amik szinte minden tekintetben különböznek ipari rokonaiktól.

7. Frankofón Filmnapok – Uránia – március 10-ig

A 7. Frankofón Filmnapok és Fesztivál keretében a Budapesti Francia Intézet és partnerei ismét elhozzák Magyarországra a legfrissebb frankofón filmeket. Francia, belga, kanadai, marokkói, svájci és román alkotások is szerepelnek a tíz napig tartó filmnapok programján.

9. Budapesti Építészeti Filmnapok – Toldi – vasárnapig

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében immár 9. alkalommal invitálunk a Budapesti Építészeti Filmnapokra. Széles műfajú filmválogatásunk középpontjában ezúttal is a városhoz való személyes kapcsolatok, a történetmesélés, az épületek megfoghatatlan és szubjektív vonzerejének bemutatása áll.

Péntek – március 3.

Discó Farsang – TOLDI – 23:00

Oké, egyértelműen az év végi ünnepi időszak fénypontja volt a TOLDI / Discó Karácsony, nem vita tárgya. De hogyan tovább? Mit tartogat ez az év? Mi lesz velünk?Mikor lehet ismételni? Máris itt van a Toldi Farsang Disco, amin tényleg beöltözhetsz akárminek, akár a kedvenc DJ-dnek, vagy a kedvenc DJ-d öltözik be neked!

Szombat – március 4.

Tavaszi Spinning Fesztivál – Life1 Nyugati Fitness – 14:00

Tekerj 4+1 órát spinning oktatóinkkal, és egy szuper csapattal, vidám hangulatban! A tavasz közeledtével egy rendhagyó spinning rendezvénnyel várunk benneteket. A célunk, hogy ezt évről évre megrendezzük és egy nagy fesztivál hangulat keretében közösen ünnepeljük az egyik legszebb évszakot, a tavaszt! Légy részese már a legelső alkalommal!

BASS CAMP ORFŰ 2017 Tour Launch /w RIDO, GERRA & STONE, DJ MADD – A38 – 23:00

Július közepe még mindig nagyon távol van, viszont mi már gőzerővel dolgozunk a második Bass Camp fesztiválon és szeretnénk, ha addig ti is alaposan fel tudnátok készülni a négynapos basszusmenetre. Ezért március 4-én útjára indítjuk a több budapesti, vidéki, valamint külföldi állomást is érintő Bass Camp turnét! A warm-up bulik sorát az A38-on nyitjuk a techy és minimál dnb világaiból ismert Ridoval és a Gerra & Stone-nal, a bass barban pedig DJ Madd barátunkat látjuk vendégül, akinek ez lesz idei első hazai fellépése!

NVC 12 \ Secret Cinema & Egbert / Nathan Fake / Ital Tek – Akvárium – 23:00

Az agyvelő felszínéről, a koponyán át 12 pár agyideg lép ki. Véletlen? Nem hinnénk! Mindenesetre az NVC is épp most lesz 12 éves. Alig hisszük el.

Viszont ha már ez a helyzet adódott, akkor négy, önmagában is súlyosbító tényezőként ható névvel üljük meg a nagy technótort. Nathan Fake-kel, akinek az új lemezét itt hallhatja legelőször a világ, hiszen nálunk kezdi a turnéját, Ital Tek-kel, akinek tavalyi csodásan absztrakt albumát szétrajongták a kritikusok, és a Secret Cinema-Egbert kollaborációval, akik vezénylő tábornokokként vezetnek majd a vádlinknál fogva.

Vasárnap – március 5.

Tavaszi ajtódísz és hajkoszorú készítő workshop – Jurányi Suterene – 14:00

Megmutatják a koszorúkötés technikáját, segítenek összeválogatni a növényeket és mindenki összeállíthat egy ajtóra és falra tehető növényes díszt, vagy ha éppen ahhoz van kedved, egy hajkoszorút is összedobhatsz magadnak. Egyszóval nagyon kreatív és szépséges program lesz, ne hagyd ki!

TÁP Színház: Az ölében én – Trafó – 19:00

Tihamér öt éves. Születési rendellenességgel él, rossz alvó. Amikor felriad egy-egy rémálmából, átjár a szülei hálószobájába, pedig ez tilos. Az Anya egyetlen fontos szabálya, hogy a szülők hálószobájába lámpaoltás után nem szabad átmenni. Apa csak annyit kér Tihamértól, hogy legyen a dolgozószobája tiltott terület. Alapvetően nincs sok szabály a családban, de ezek gyanúsan mind arra vonatkoznak, hogy Tihamérnak itt vagy ott nem kéne lennie.

Vasárnapi családi előadások – Babszem Jankó – Bethlen Téri Színház – 10:00

A kicsi hős nagy segítsége szeretne lenni édesapjának, akinek folyton ügyelnie kell aprócska gyermekére, nehogy bajba keveredjen a nagy segítés közepette. A féltés, óvás ellenére a baj elkerülhetetlen, és nem jár egyedül. Viszontagságos útja során Jankónak rengeteg akadályt kell leküzdenie, mire elérkezik az őt megillető helyre.

Vajon milyen érzés vándorolni a világban, ha az ember csak akkora, mint egy babszem? Milyen lehet a tehén hasában vagy a hercegkisasszony párnája alatt? Meg tud-e szelídíteni egy fenevadat, aki ilyen icipici?

Ivan Viripajev: Oxigén – koncertszínház- Anker’t – 19:00

Mi az, amit megtennél, hogy ne fulladj meg? Te meddig mennél el? Hazudnál? Lopnál? Csalnál? Ölnél is, hogy túléld? Tanúskodnál hamisan? Esküdöznél, becsapnád a barátaidat, nem néznél tükörbe?

Levegő kell. De nem az a silány, poshadt, áporodott. Oxigén kell. Valami új, valami friss. Különben légszomjan halsz. Mert nem elég, hogy beszívod, oxigéndúsnak is kell lennie. Nem elég, hogy fogyasztod, neked magadnak is oxigénné kell lenned, különben semmit sem ér az egész.

