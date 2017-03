Brad Pitt bekeményített

Brad Pitten még az idő sem foghat ki. Igaz, hogy egy napot sem tagadhatna le a korából és a haja is jócskán megőszült, színészi tehetségéből semmit sem veszített. Sőt, legújabb, netflixes sorozata karrierje csúcspontja lehet. Főleg, hogy egy kemény NATO-parancsnokot alakít benne.

A Netflix május 26-án debütáló sorozatának, a War Machine főszerepében tűnik fel Brad Pitt, Tilda Swinton, Ben Kingsley és Anthony Michael Hall mellett.

A sztori alapjául egy 3 éve meghalt újságíró, Michael Hastings The Operators: The Wild & Terrifying Inside Story of America’s War in Afghanistan könyve szolgál. A történetben Brad egy magabiztos NATO-parancsnokot, egy igazi “katonai sztárt” alakít, aki az Afganisztánba vezényelt amerikai katonák vezetője.

A szatirikus mű, mely Stanley McChrystal (alias Brad Pitt) felemelkedését és bukását mutatja be, valós történeti háttérrel bír, és remekül mutatja be az afganisztáni háború minden fonákságát. Ha Pitt csak fele olyan jól fog játszani, mint ahogy a kritikusok megjósolták, garantált a siker.

Addig is itt sorozat első hivatalos előzetese.