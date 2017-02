Kik a legrosszabak? – Kiosztották az idei Arany Málnákat

Az Oscar-gálát megelőző estén minden évben kihirdetik az Arany Málna nyerteseit is, akik valójában a tavalyi év legnagyobb vesztesei. A jelöltek – érthető okokból – többnyire el sem szoktak menni a díjátadóra, hogy átvegyék a “kitüntetést”. Lássuk, kik voltak a legrosszabbak 2016-ban!

Legrosszabb film

Batman Superman ellen

Nagyfater elszabadul

Egyiptom istenei

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Függetlenség napja: Feltámadás

Zoolander 2

Legrosszabb színész

Ben Affleck / Batman Superman ellen

Gerard Butler / Egyiptom istenei és a Támadás a Fehér Ház ellen

Henry Cavill / Batman Superman ellen

Robert de Niro / Nagyfater elszabadul

Dinesh D’Souza (önmagát alakítja) /Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party-ban

Ben Stiller / Zoolander 2

Legrosszabb színésznő

Megan Fox / Tini Nindzsa Teknőcök 2: Elő az árnyékból

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Julia Roberts / Anyák napja

Becky Turner / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Naomi Watts / A hűséges és a Bezárva

Shailene Woodley / A hűségesés

Legrosszabb női mellékszereplő

Julianne Hough / Nagyfater elszabadul

Kate Hudson / Anyák napja

Aubrey Plaza / Nagyfater elszabadul

Jane Seymour / A szürke ötven árnyalata

Sela Ward / Függetlenség napja: Feltámadás

Kristen Wiig / Zoolander 2

Legrosszabb férfi főszereplői

Nicolas Cage / Snowden

Johnny Depp / Alice Tükörországban

Will Ferrell / Zoolander 2

Jesse Eisenberg / Batman Superman ellen

Jared Leto / Suicide Squad

Owen Wilson / Zoolander 2

Legrosszabb párosítás

Ben Affleck & Henry Cavill / Batman Superman ellen

Bármely két isten vagy halandó / Egyiptom hercegei

Johnny Depp & Émelyítő ruházata / Alice Tükörországban

Az egykor kedvelt színészekből álló egész csapat / Váratlan szépség

Tyler Perry & A régi parókája / BOO! A Madea Halloween

Ben Stiller és a nem túl vicces Owen Wilson / Zoolander No. 2

Legrosszabb rendező

Dinesh D’Souza és Bruce Schooley / Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Roland Emmerich / Függetlenség napja: Feltámadás

Tyler Perry / BOO! A Madea Halloween

Alex Proyas / Egyiptom istenei

Zack Snyder / Batman Superman ellen

Ben Stiller / Zoolander 2

Legrosszabb előzmény, remake, koppintás vagy folytatás

Alice Tükörországban

Batman Superman ellen

A szürke ötven árnyalata

Függetlenség napja: Feltámadás

Tini Nindzsa Teknőcök 2: Elő az árnyékból

Zoolander 2

Legrosszabb forgatókönyv

Batman Superman ellen

Nagyfater elszabadul

Egyiptom istenei

Hillary’s America: The Secret History of the Democratic Party

Függetlenség napja: Feltámadás

Suicide Squad

És végül Mel Gibson is kiérdemelt egy díjat, de ő azért, mert karrierje fellendült az általa rendezett Fegyvertlen katonának hála. Tavaly Sylvester Stallone kapta az elismerést ebben a kategóriában.