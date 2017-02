Sztárparádéval jön az új Mary Poppins-film

2018 karácsonyán kerül a mozikba az 1964-es klasszikus folytatása, a Mary Poppins visszatér. A főszerepekben a Golden Globe-díjas Emily Bluntot és az Emmy-, Grammy- és Tony-díjas Lin-Manuel Mirandát láthatjuk majd, de jó néhány híresség neve is biztosan ott van már a stáblistán.

A folytatás rendezője és producere az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Rob Marshall, akinek ez lesz a negyedik zenés filmje, a Chicago, a Kilenc és a Vadregény után.

A film további szereplői Ben Whisaw, Emily Mortimer és Julie Walters, valamint Colin Firth és Meryl Streep. Feltűnik továbbá az eredeti film férfi főszereplője, Dick Van Dyke is egy kisebb, ám annál jelentősebb szerepben. A Mary Poppins Returns a gazdasági válságtól sújtott, 1930-as évekbeli Londonban játszódik (akárcsak ez eredeti regény), és P.L. Travers további hét könyvének gazdag tartalmából is merít. A történet szerint Michael (Whisaw) és Jane (Mortimer) immáron felnőttek; a férfi három gyermekével és házvezetőnőjével, Ellennel (Walters) a Cherry Tree Lane-en lakik. Miután Michaelt súlyos veszteség éri, a talányos dadus, Mary Poppins (Blunt) ismét felbukkan a Banks család életében, és különleges varázsképességei, no meg a mindig vidám lámpagyújtogató, Jack (Miranda) segítségével segít a családnak ismét felfedezni az élet örömeit és csodáját. Mary Poppins számos új, színes és bohókás szereplőnek is bemutatja a gyerekeket, köztük különc kuzinjának, Topsynak (Streep) – írja a hvg.hu.