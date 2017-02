Korábban csak annyi volt biztos a Star Wars 8. részével kapcsolatban, hogy idén december 14-én érkezik, a címe pedig: Star Wars: The Last Jedi. Mostanra azonban már egy trailerrel is gazdagabbak vagyunk, ami arról számol be, hogy mire számíthatunk a követező részben a kiszivárgott részletek alapján.

Íme:

A filmet a brit Rian Johnson rendezi, és Leia hercegnő szerepében a december végén elhunyt Carrie Fisher is feltűnik, akinek a jeleneteit még halála előtt leforgatták.