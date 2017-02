Hétvégi programajánló, Valentin-napra hangolva

Bár Valentin-nap csak a következő héten lesz, Budapest már ezen a hétvégén elkezdi a hangolódást a Bálint napjára. Hétvégi programajánlónkban több esemény is a szerelmeseket, vagy párkeresőket célozza be, de akkor is találsz magadnak való programot, ha nem akarsz Cupido kereszttüzében állni vagy egyedülálló vagy.

Február 9. – csütörtök

Welcome to Hungary ★ All United Erasmus Party – Hellobabybar 22:00

Visszatért a városba a legnépszerűbb erasmusosoknak szóló party! Ha külföldi vagy, aki nálunk tanul, vagy budapesti, aki szeretne külföldiekkel ismerkedni, vagy egész egyszerűen csak egy jót akarsz bulizni, itt a helyed!



Psychedelic Beatles Songs by The BlackBirds – A38 Concert Hall 20:00

A 100 perces műsor minden dala a liverpooliak legérettebb munkáiból valók, melyek elgondolkodtatnak és bizonyítják, hogy még mindig menő és fontos a Beatles életmű. A The BlackBirds hamarosan 850. koncertjét adja, ők az egri Beatles Múzeum hivatalos zenekara, a VOX erősítők magyarországi képviselői és szinte rendszeres vendégei a liverpooli Beatles fesztiválnak.



My Future Rock’n Roll – Koktélparti & Farsang – Republic Group 19:00

A legendás csúnya pulcsi charity party szervezőinek idei farsangi bulija garantáltan beírja a nevét a jövő kreatív történelemkönyvébe. Gyere LED-es cuccban, és bulizz velünk az ország legnagyobb független branding ügynökségének irodájában! Nézz be a kulisszák mögé, ismerd meg az idén 20 éves Republic Group múltját, jelenét és progresszív jövőjét! Házigazda: Lakatos Márk



Február 10. – péntek

Gyárlátogatás: ForrásPont – Paksi Energiaház – Műegyetem 11:20

A gyárlátogatás lehetőséget nyújt, hogy betekintést nyerhess a Paksi Energiaház működésébe. Hívd el barátaidat, ismerőseidet, hogy megismerhessetek egy XXI. századi technológiával kivitelezett és működtetett épületet. A találkozó Népligeti buszpályaudvaron lesz 11 órakor.



Valentine’s Splash Night – Aquaworld Budapest 22:00

Gyere és bulizz az Aquaworldben a szerelmeddel! Vagy pont párt keresel? Itt a lehetőség, hogy megtaláld az igazit!

Koktélok, táncoslányok, Elvis Presley és meglepetések garantálják a forró hangulatot.



Hopeland – Legendák éjszakája – Liget Club 22:00

Egy éjszaka alatt 2 teremben, 3 stílusban, 13 lemezlovas fog gondoskodni a szórakoztatásotokról. Az esemény során a Hopeland rendezése alatt még sosem hallott és látott lemezlovassal, illetve különleges zenei meglepetéssel kedveskednek, a meglepetésről viszont csak később rántják le a leplet.



Oscar 20. születésnap – Oscar Bar Budapest 20:00

20 éves lesz az Oscar! 20 éves az a bár, ahol meg sem tudjuk számolni mennyit buliztunk, nevettünk, táncoltunk és ismerkedtünk. Ma talán nincs is olyan közöttünk, aki ne fordult volna meg az Oscarban ezalatt a szűk negyed évszázad alatt!



V. Budapesti Halfesztivál a Városligetben

A korábbi halfesztiválok sikerén felbuzdulva még nagyobb területen kerül megrendezésre az V. Budapesti Halfesztivál, mely a két évvel ezelőtti nagy sikerre való tekintettel visszatér a Ligetbe és újra ingyenes lesz. Az V. Budapesti Halfesztivál alkalmával bemutatják hazánk folyóiban, a Dunában és a Tiszában, valamint tavainkban, a Balatonban, a Tisza-tóban, a Fertő tóban, és a Velencei-tóban élő halainkat, melyeket jellegzetes ízesítéssel készítenek el a halünnepen résztvevő éttermek.



Emmanuel Top in Budapest (Extended Set) – Cinema Hall Budapest 23:00

Emmanuel Top első magyarországi klub fellépéseire készül. A legszebb időszakokat megidéző éjszakai Cinema Hall Budapest-es fellépésén, mind pedig a reggeli-délelőtti, Corvin Club-ban megtartott partin alkalmazkodik majd a környezethez és a közönséghez.



Február 11. – szombat

Hódítás Éjszakája – Club Play 22:00

Újraindul a vadászidény! A kérdés adott: vad leszel vagy vadász? Válassz karkötőt a bejáratnál: Zöld – Mindenre nyitott vagyok; Sárga – Hódíts meg; Piros – Foglalt vagyok!



Cinematiné Winter Edition – Cafe del Rio 14:30

Hogy mire számíts? A szervezők elárulják: “A táncolók tömege egy, a földből kiemelkedő pulpitus felé fordulva intenzív ütemekre járatta kezét és lábát, amin egy jeges tekintetű, fejszőrzet nélküli, ősz borostás tag hatalmasodott az elektronikus szerkezetek fölé, mellyel az összegyűltek felé sugározta mérhetetlen pozitív energiáit.”



Borjour Magnum – Millenáris, B épület 15:00

Az év legnagyobb borkóstolója. 200 borászat, gasztronómiai kiállítók, a galérián: Valentin Szalon. Egy belépő, korlátlan kóstoló, egy napon, a Millenárison.



Bachata maraton kezdőknek a Bachata Akadémián – Tánctemplom 14:00

Bachata-t világon széles körben rengetegen táncolnak, de közel sem azonosan. A többféle stílusnak megfelelően változatos lépés és mozgástechnikák követik egymást, de a legfontosabb a nő és férfi közötti összhang, egymás mozdulatainak átvétele és a két test harmonikus együtt mozgása. Most a legújabb stílusirányzatba, a senual bachatába kóstolhatsz bele.



Február 12. – vasárnap

Valentin-napi Brunch – Brasserie & Atrium 10:00

A Valentin-nap egy tökéletes alkalom arra, hogy kicsit kényeztessük a szerelmünket, magunkat – és a gyomrunkat. A Corinthia Hotel étterme a hét utolsó napján fantasztikus fogásokkal várja az éhezőket. Az ízletes fogásokat direkt a szerelmeseknek találták ki, a hangulat fokozásáról pedig a Csicsó együttes fog gondoskodni, akik szerelmesdalokkal teszik teljessé az élményt.



Zenevonat-szuperkoncert

A Zenevonat-szuperkoncert immár 3. éve járja az országot és határainkon túl is számos alkalommal nagy sikerrel szerepelt. Február 12-én a Budapest Congress Centerben lépnek fel. A koncerteken helyet kap a fiatalabb generáció is, melynek három olyan képviselője lép fel a műsorban, akik énektudásukat illetően az abszolút hazai élvonalba tartoznak.



Pankráció Show – Csokonai Művelődési Ház 15:00

Magyarország eddigi legnagyobb pankráció show-ja, ahol rengeteg külföldi sztár pankrátort is láthattok a ringbe lépni a magyar bajnok cím elnyerésére! A show veletek együtt teljes!

