Videoüzenettel búcsúzott Budapesttől az amerikai nagykövet

Elnökök jönnek, elnökök mennek. Főleg, ha Amerikáról beszélünk. Az Egyesült Államok első számú vezetője, Barack Obama már csak pár napig maradhat elnöki székében, mielőtt össze kéne szednie minden cókmókját, beleértve politikai apparátusát, beleértve a nagyköveteit is,beleértve Colleen Bellt is, aki Budapesten képviselte az USA-t.

Colleen Bell videoüzenetben búcsúzott el Magyarországtól. A politikusnő beszédében nem fogta vissza magát, ami a magyarok fényezését illeti. Kifejti, mennyire megkedvelte a magyar embereket és a kultúránkat. Nem titkolja, hogy megszállott túrázó volt magyarországi tartózkodási idején, és bejárta Tolnát-Baranyát, nemzetiparkostól, nagyvárosostól, kis falustól.

Sőt, a videó végére még magyar nyelvtudását is megcsillantotta. Egy szó, mint száz, nekünk is hiányozni fogsz, Colleen, reméljük, az utódot is szeretni fogja az országunkat. (És még jobban reméljük, hogy mi is szeretni fogjuk az új nagykövetet.)