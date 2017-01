A 7. kerület a világ közepe – és a világ 13. legnépszerűbb úti célja

A 7. kerület a világ 13. legnépszerűbb úti célja, de tévhit, hogy a turisták többsége csak bulizni érkezik a magyar fővárosba. A külföldi vendégek átlagosan 3 napot töltenek Budapesten, és az itt tartózkodásuk alatt körülbelül 93-95 ezer forintot költenek – derült ki a lakás-menedzsmenttel foglalkozó magyar startup, a Let Me Inn elemzéséből.

A Budapestre érkező turisták átlagosan 2,7 napot töltenek a városban: a legtöbben elsősorban Bécset választják úti célként, és utána látogatnak el a magyar fővárosba. Aki viszont járt már nálunk, az a következő alkalommal elsődleges desztinációként gondol Budapestre. A legtöbb vendég várakozásait ugyanis magasan felülmúlja a város: nemcsak szebbnek tartják, de az elérhető szolgáltatásokkal és a hangulattal is elégedettebbek.

„Volt olyan, aki először csak kíváncsiságból érkezett hozzánk, de annyira tetszett neki a város, hogy nem sokkal később itt ünnepelte a születésnapját és a házassági évfordulóját is. A vendégektől egyre pozitívabb visszajelzések érkeznek, hiszen a város érezhetően fejlődik, és ez már a nyugati turistáknak is feltűnt. Izgalmasabb helyszínnek tartják, mint például Prágát. Ha röviden össze kellene foglalni, akkor azt mondanám, hogy sokak szerint Budapest lett Kelet-Európa Berlinje. És nemcsak az éjszakai élet, hanem a kultúra miatt is” – meséli Dencz Bálint, a Let Me Inn egyik alapítója.