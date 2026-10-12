Különleges gasztroélményt kínál idén ősszel a Szamos legédesebb programja

A Szamos Csokoládé Múzeum és Csokoládé Iskola ősszel is különleges kalandra hívja az édességek szerelmeseit – hiszen ki ne vágyna egy olyan programra, mely egyszerre szórakoztat, elvarázsol és persze egy kis csokoládéval is megajándékoz! (x)

A múzeumban játékos és látványos módon hull le a lepel a csokoládé történetéről: megtudhatjátok, honnan érkezik a kakaóbab, hogyan lesz belőle csokoládé, és milyen utat járt be ez az ellenállhatatlan finomság, amíg a világ egyik legkedveltebb édességévé vált.

A Csokoládé Iskolában ráadásul már nemcsak nézők lehettek: saját magatok is kipróbálhatjátok a csokoládékészítés fortélyait és egyenesen a csokoládémestertől leshetitek el az apró trükköket. Családi kikapcsolódásként, baráti programként, randiként is igazán különleges élmény, minden korosztály számára. Fedezzétek fel a csokoládé világát a Szamos Csokoládé Múzeum és Csokoládé Iskola programjával!

A különleges programokról bővebb információ Szamos Csokoládé Múzeum és a Szamos Csokoládé Iskola weboldalán érhető el.