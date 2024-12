5+1 elbűvölő csokoládéműhely az országban, amit még Willy Wonka is megirigyelne

Kétségünk sincs afelől, hogy a Charlie és a csokigyár című könyvből és filmből ismert Willy Wonka is szívesen tenne látogatást az ország legnagyszerűbb csokoládéműhelyeiben és -üzleteiben, ahol a legfinomabb édességek sorakoznak sorra egymás után.

Csokiszeg, Kőszeg

Tíz éve már, hogy Kőszeg főterének ürességtől tátongó üzletébe egyik napról a másikra finomabbnál finomabb kézműves csokoládék költöztek be. A korábban vasüzletként működő üzlethelyiség az utóbbi években a minőségi csokoládék és kézműves finomságok fellegvára lett, ahova a helyieken kívül a messzebbről érkezők is örömmel látogatnak el nap nap után. A romokból újjászületett, imádnivaló kis üzletben egymást érik az egyedi és minőségi portékák. A kínálatban egyaránt találtok táblás csokoládékat, drazsékat, kézműves bonbonokat, kávékat, teákat és fűszereket, de kóstolásért kiáltó forró csokoládét is.

9730 Kőszeg, Várkör 69. | Weboldal | Facebook

Édeni Édességek Boltja, Szentendre

Ha van hely, ahova minden csokoládét kedvelőnek legalább egyszer érdemes elzarándokolnia, az az Édeni Édességek Boltja. A szentendrei csokimennyországban minden zeg-zug a legfinomabb édességeket rejti, legyen az épp drazsé, pasztilla, tábla vagy bonbon formájában. A szemet- és ízlelőbimbókat egyaránt gyönyörködtető kínálatban könnyű elveszni, a szakértő és kedves kiszolgálásnak köszönhetően azonban mindenki megtalálhatja a számára kedves édességet. Ha pedig elfáradtatok, pihenjetek meg egy ínycsiklandóan krémes forró csoki vagy egy csésze nagyszerű kávé társaságában!

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 9. | Weboldal | Facebook

Ízrestaurátor – Kézműves Csokoládéműhely, Ispánk

Egy alig száz főt rejtő őrségi falucska, Ispánk rejti a csokoládéínyencek Mekkáját. Az Ízrestaurátor műhelyében kiváló alapanyagokból, helyben készülnek a csokoládécsodák, melyek rendre elkápráztatják a műhelybe betérő, közelről és messziről érkező vendégeket. A kedves emlékeket idéző műhelyben egymás után sorakoznak a legkülönfélébb bonbonok, amik hol kerek, hol pedig szögletes formát öltenek, és amelyek nem nélkülözik az Őrségre jellemező legfinomabb ízeket sem. Ha tervezitek, hogy meglátogatjátok a csokoládéműhelyt, érdemes telefonon érdeklődni az aktuális nyitvatartásról!

9941 Ispánk, Nyugati út 16. | Facebook

KakasBonbon Csokoládé Manufaktúra-üzlet, Felsőpáhok

A különleges nevet viselő KakasBonbon Csokoládé Manufaktúra kalandokat és dunántúli városokat maga mögött hagyva érkezett meg 2022-ben Felsőpáhokra. A családi vállalkozás, mely 2009 óta örvendezteti meg az ínyenceket, prémium csokoládékba zárja az emlékezetes pillanatokat. A csokoládék mindegyike szívvel-lélekkel és kézzel készül, frissen, sőt mi több, a természet változásait figyelembe véve, szezonális alapanyagokat felhasználva. A baranyai Máriagyűdről induló és Sopronon át a Balaton keleti csücskénél otthonra találó KakasBonbonnál ráadásul borral párosítva is megkóstolhatjátok a csokoládékban újjászülető boldogságot.

8395 Felsőpáhok, Dózsa u. 3. | Weboldal | Facebook

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda, Sopron

A különleges édességek iránt rajongók szívét dobogtatják meg az 1968-ban alapított, soproni Harrer Csokoládéműhely édességei. A letisztult és modern környezetben otthonra lelt műhely és cukrászda a magas minőséget tűzte zászlajára, az általuk kínált nagyszerű csokoládéik híre pedig az ország túlsó sarkába is elért már. A helyben fogyasztható desszertek és sütemények, ínycsiklandó kávék mellett bőven válogathatunk itt csokoládé- és bonbonválasztékból, amit megkoronázhattok akár egy csokoládékóstoló programmal is akár.

9400 Sopron, Faller Jenő u. 4. | Weboldal | Facebook

+1 chocoME

Az elhivatottság, a szenvedély és a szakértelem hívta életre 2010-ben a chocoMe csokoládémárkáját. Az azóta eltelt közel 15 évben 28 ország ismerhette meg, milyen a csokoládékban megalkotott tökéletesség. A 30 fős manufaktúrában készülő édességek a legmagasabb minőséget képviselik, melyek között egyaránt találunk táblás, töltött, drazsé- és hozzáadott cukor nélkül készülő csokoládékat is. Kínálatukban a legrangosabb nemzetközi csokoládéversenyeken díjazott édességek, bean to bar csokoládék, válogatások és csokoládéba mártott gyümölcsök is egyaránt megtalálhatók.

Bemutatóterem: 1135 Budapest, Kisgömb utca 23. | Weboldal | Facebook

Ha a csokoládék után lélekmelengető finomságokra vágytok Budapesten: