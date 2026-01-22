Ingyenes föld alatti koncertek színesítik a magyar kultúra napját Budapesten

A magyar kultúra napján nem kell túl messzire menni ahhoz, hogy valódi kulturális utazásban lehessen részetek: Budapest több csomópontján elcsíphettek ingyenes koncerteket a jeles alkalomból.

Ma van a magyar kultúra napja, a nemes alkalomról pedig a BKV is megemlékezik: a ferencvárosi metrómegállók ugyanis január 22-én különleges koncerthelyszínekké alakulnak, ahol a mindennapok nyüzsgését izgalmas zenés-táncos előadások veszik át. Az M3-as metró több állomásán hagyományos és új zenei irányzatokat képviselő művészek fellépéseit élvezhetitek, ha egy pillanatra lelassítotok a rohanásban.

Ennek megfelelően hallgathattok jazzt, handpan koncertet, gitárszólót, hagyományos magyar népzenét, valamint ismert kórusműveket is, de akár egy néptáncbemutatót is elcsíphettek utazás közben. A forgalmas aluljárókat érintő programon fellép többek között Bencze Alma, Moser Ádám, az Orchestra Budimpesta, a Bartók Táncegyüttes, a Lowlandhill, a Budapest Folk és a Vass Lajos Kórus is.

Az előadások január 22-én 15 órától 20:30-ig tartanak a Nagyvárad tér, a Kálvin tér, illetve a Corvin-negyed metróállomásain. A program az utazási feltételek betartása mellett ingyenes. A részletes programot ezen a linken a szervező Facebook-oldalán találjátok.

