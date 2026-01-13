Mesés téli tájakon át kalauzol a Bükk különleges kisvasútja idén januárban

Az új év első hónapjának végén az Északerdő Zrt. ismét különjáratot indít Miskolcról Mahócára. A kisvasút ezúttal is mesebeli tájakon kalauzol végig és izgalmas programokkal fűszerezett téli kalandozásra invitál.

Az Északerdő Zrt. 2026. január 31-én rendezi meg az új év első kisvasutas rendezvényét, melynek keretében különleges útvonalon, nem kevésbé különleges vonatozáson vehettek részt. A Mahócára induló Zúzmara Expressz ezen a szombaton 9:30-kor, valamint 13:05-kor indul a Miskolc-Dorottya utcai megállótól. A program keretében ezen kívül részt vehettek egy pezsdítő erdei sétán, de felfedezhetitek egyúttal a csodás Varbói-tavat is.

Azoknak, akik pedig inkább kötetlenebb programra, netalán egy téli piknikezésre vágynak, érdemes a Mahóca előtti utolsó megállónál leszállni és felfedezni az Andó-kutat, az azt körbeölelő erdei tisztást, valamint az itt található forrást és forrástavat is.

A Zúzmara Expressz természetesen oda-vissza utazást biztosít: a különjárat 11:35-kor, illetve 15:15-kor indul vissza Miskolcra. A részvételi díjakról és a regisztrációról további információt az Északerdő Zrt. Facebook-oldalán ide kattintva találtok.

