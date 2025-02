30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. február 26 – március 2.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó sétáról, moziról, színházról, fesztiválról, farsangi programról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Körhinta // Nemzeti Színház (2024. február 26., 27.)

A legendás film úgy szól az 50-es évek gyilkos világáról, hogy a szerelem győzelmét hirdeti mindenek felett. A történet a tánc, a zene és a próza dinamikus egységében szólal meg a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeinek tolmácsolásában, februárban több időpontban.

Frankofón Filmnapok // két helyszínen (2025. február 27. – március 9.)

Idén február 27. és március 9. között rendezik meg az immár 15. Frankofón Filmnapokat, melynek keretében a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmek közül több sikert aratott a legnagyobb filmfesztiválokon (Berlin, Cannes, Velence).

GlassHouse Hétvégi Vásár (február 28. – március 2.)

Kézműves és gasztrovásár egy varázslatos üvegkupola alatt. A legjobb hazai dizájnerek, kézművesek és termelők kínálják egyedi portékáikat itt.

Konyhakiállítás // Budapest Sportaréna (2025. február 28. – március 2.)

Ha kíváncsiak vagytok, milyen konyhai újdonságok és innovációk határozzák meg az idei évet, látogassatok el február 28. és március 2. között az idén 15 éves Konyhakiállításra. A Budapest Sportaréna falain belül megismerhetitek a legfrissebb trendeket, sőt, akár meg is rendelheted a legújabb konyhai megoldásokat. Akár új konyhát tervezeltek, akár a meglévőt frissítenétek fel, a kiállításon garantáltan inspirációt meríthettek, amelyek szebbé, praktikusabbá és fenntarthatóbbá varázsolják az otthonotok lelkét. A kiállítás egyik legizgalmasabb programsorozata a Nagyszínpadon vár rátok, ahol neves séfek, food stylistok és gasztrobloggerek tartanak ínycsiklandó bemutatókat az érdeklődőknek.

A társasház – fiatal illusztrátorok kiállítása // Deák17 Galéria (2025. február 7. – március 1.)

A társasház kiállítás fiatal illusztrátorok kreatív sokszínűségét mutatja be gyerekkönyvek és silent bookok formájában. A cím a közösségi élet és a különböző nézőpontok gazdagságát szimbolizálja, hiszen az egymás munkáira adott visszajelzések révén mindannyian új inspirációkat merítettek. A kiállítás lehetőséget ad a látogatóknak, hogy felfedezzék a közös alkotói folyamat varázsát.

Mesebeli Filmfesztivál a Palatinuson // Lumina Park (2025. március 2-ig)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig március 2-ig várja az érdeklődőket. A harmadik fénypark tematikája a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban, akár Hamupipőke hintójába is beülhettek. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Vendégünk a hintaló // Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (2025. március 2-ig)

Tudatos szakmai- és gyűjtőmunkával építette fel többezer darabos „Hintalóvilág” nevű gyűjteményét dr. Ladó Mária és dr. Tóth Ferenc Imre. Az elmúlt másfél évtizedben 17 tárlaton mutatták be a hintalovak változatos világát, mindig speciálisan válogatott műtárgyakkal, amelyek közös installációkba rendezve karakteres üzeneteket hordoztak. A gyűjtők nagy hangsúlyt helyeznek hintalovas ismereteik, kutatási eredményeik megosztására, amelyekkel a hintalovak társadalmi és gazdasági szerepére, műszaki sajátosságaira, nemzetközi összefüggéseire, irodalmi lenyomataira hívják fel a látogatók figyelmét.

További izgalmas kiállítások Budapesten:

Frida Immersive Exhibition // Lumiere Hall (2025. május 4-ig)

Ismerjétek meg az ikonikus művésznő szenvedélyét és kreativitását a Lumiere Hall új immerzív kiállításán, amelyen 360 fokos vetítések, valamint izgalmas zenei és képi világ tárul fel előttetek. Egy ezelőtt nem tapasztalt múzeumélmény keretében bontakozik ki Frida élete és művészete, egészen május 4-ig bezárólag. Bővebb infóért kövessétek a Facebook-eseményt!

Szerdai programok Budapesten (2025. február 26.)

Templomséták Budapesten: nyomozás egyházi épületekben – Mátyás templom

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. Részletes információk a honlapon!

Soha jobban // Turbina (2025. február 26.)

Izgalmas kétszereplős előadást láthatnak az alternatív színház rajongói február 26-án a Turbinában. A szórakozóhely nagytermében feszültséget keltő darab középpontjában egy testvérpár, Réka (Pereznyák Nikolett) és Ábris (Nyomárkay Zsigmond), valamint az ő többszörösen terhelt viszonyuk áll. Ábris öt év után beállít Rékához, ami kérdések sorozatát veti fel. Mi történt anno, akkor és ott, de ami fontosabb, ki tehet róla? Léteznek családi átkok? És hogy van az, hogy hiába bújik el az ember, itthon vagy külföldön, múltban, jelenben, és ezek közt ugrálva, valahogy csak kiborul a bili… Az előadást Komáromy Bese írta és rendezte.

Szószólók: Jancsó Gábor és Szajkó András (Blahalouisiana) // K11

Február 26-án másfél óra zene és beszélgetés vár rátok a magyar könnyűzene nagyjaival a K11 színpadán. Hegyi György házigazdához ezúttal Jancsó Gábor és Szajkó András csatlakozik a Blahalouisianából, akikkel nemcsak beszélnek a dalszerzésről, hanem élőben is megmutatják, hogy születnek a dalok!

Csütörtöki programok Budapesten (2025. február 27.)

Társasjátékcsere az Aurórában

A Játszóház Projekt szervezésében február 27-én társasjáték csere-bere lesz az Aurórában. Nincs más dolgotok csak magatokkal hozni az eseményre egy vagy több jó állapotú társasjátékot. A társasjátékokért kapott tokenekért cserébe pedig új társast választhattok magatoknak, amit akár már helyben ki is próbálhattok!

Rajtammaradt télikabát: Cseh Tamás dalai a Vodku fiaival és a Blue sPottal // Muzikum

2022 nyarán a kapolcsi Művészetek Völgyében két Cseh Tamás-dalokat játszó zenekar spontán örömzenélésbe kezdett. Ebből a remekül sikerült akcióból született meg egy közös produkció ötlete, ahol kétféle stílusban, „százféle változatban”, de együtt idézik meg a nyolcvan éve született Cseh Tamás és Bereményi Géza legemlékezetesebb szerzeményeit.

In memoriam Lukáts Andor: Eszkimó asszony fázik // Bem Mozi

Xantus János első egész estés mozifilmje vérbeli posztmodern melodráma, a nyolcvanas évek közepén kibontakozó új érzékenységnek nevezett irányzat legnépszerűbb, kultikus darabja, a Trabant, a Balaton együttes, Víg Mihály és Hobó zenéjével.

Pénteki programok Budapesten (2025. február 28.)

Újranyit a Ráday utcai Gémklub Társasjátékklub

A visszatérést egy egész estés (vagy inkább egész éjszakás) társasjátékos bulival ünneplik.

BOR KARNEVÁL – Zene-Bona-Mulatság // Otthonka

Igazi gasztrofesztiválon vehetnék részt a borok szerelmesei, hiszen február 28-án érkezik a Bor Karnevál az Otthonkába, ami igazi farsangi mulatsággal kecsegtet. Az est során remek borászatok zamatos finomságait kóstolhatjátok meg, a dresscode pedig szigorúan jelmez, álarc vagy arcfestés.

Civil Farsang // Premier Kultcafé

Február 28-án ünnepeld meg a Civil Kollégium 30. születésnapját, és segítsd, hogy még legalább 30 évig támogathassák a közösségeket. Bújj jelmezbe egyedül vagy csapatban, és mutasd meg, számodra milyen fontos társadalmi, helyi, közéleti ügyek vannak. A jelmezes hacacáré során a jó hangulatról Tapasztó Orsi és Dávid Feri műsorvezetők, valamint a Szilvási Gipsy Band pörgő ritmusai gondoskodnak.

Négyessy Barnabás Quartet // Barlang, Szentendre

A Négyessy Barnabás Quartet (NBQ) egy modern jazz formáció, melynek saját szerzeményeiből és feldolgozásokból álló műsorában egyszerre jelennek meg melankolikus, dallamos témák és energikus, kísérletező, szabad improvizációra épülő darabok. A zenekar most februárban elnyerte a Müpa Jazz Showcase közönségdíját 3 különdíjjal együtt.

Új, ingyenes fotókiállítás február 28-tól:

Wake Up 1230 // Akvárium

Az egyetlen budapesti buli az év első felében a Wake Up 1230 srácoktól, akik egy flipperrel a hónuk alatt érkeznek az Akvárium színpadára.

Petra and the Paper Hearts // BARhole

Az év első Petra and the Paper Hearts koncertje vendégekkel, Petra születésnappal és vinyl pakolgatós after partyval.

Trashmadonna // KAZI

Három kipróbált, rutinos zenész elhozza nektek a 80s 90s évek hangulatát. Az estén David Bowie, Depeche Mode, Duran Duran, Tears For Fears, Simple Minds, The Cure, New Order és társaik slágerei lesznek elővezetve saját hangszerelésben.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. március 1.)

Hóvirágnéző, téltemető – szakvezetéses séta a Soroksári Botanikus kertben

A Soroksári Botanikus kert pazar növénygyűjteményében szinte minden tavaszi virág egy helyen megcsodálható. A sétán a virágok között barangolva, felkereshetitek a múlt elfeledett nyomait is.

Ígjen a falu! – Farsang a Fonóban

Búcsúztassátok el a hideg évszakot március 1-jén egy felejthetetlen Fonó-bulival! Az alaphőfokot a már jól ismert HétHatClub zenekar teremti meg egy nem mindennapi koncerttel, majd Kiss-Balbinat Ádám és bandája biztosítja a talpalávalót. Jelmez viselése erősen ajánlott, amely kedvezményes belépésre jogosít fel.

Szombattól várnak a budafoki borospincék:

Garda Zsuzsa 30/50 Jubileumi Koncert // OFF Kultur

Garda Zsuzsa bejárta a rock- és blues szakma bugyrait és csúcsait, játszott szinte mindenkivel. Ezen az éjszakán jelenlegi formációival lép színpadra, köztük a 11 év után összeálló Janis Joplin Emlékzenekarral.

Tavasztfeszt: Újzenekar + Intercooler + Vértesi Feri

Szombaton nyissátok a tavaszt Három Hollóban az Újzenekarral, az Inercoolerrel és Vértesi Ferivel.

Sziámi AndFriends // Gödör Klub

A Sziámi AndFriends első budapesti koncertje 2025-ben! Játszanak az új lemezről, de elhangzik az összes fontos URH, Kontroll és Sziámi dal is. Bemelegít a Szelid zenekar.

Beat on the Brat Farsang 1985 // Gólya

A Beat történetének első rendes farsangját a Gólyában rendezik a tavasz első napján. A zenei koncept az 1985-ös év lesz, tehát elvárás, hogy az öltözetek is ehhez igazodjanak.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. március 2.)

Csillagvirág túra a Beliczay-szigeten

Tavaszi séta az érdi kertbarátkörrel a Beliczay-szigetre délelőtt és délután.

Chihiro Szellemországban – szinkronos vetítés // Bem Mozi

Mijazaki Hajao kultikus fantasy animációs filmje a Bem Mozi vásznán.

Apertúra: Premier bully

Az Apertúra társulat előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

zuzmo x Lovas Juci és a Frász // MANYI

Tavasznyitós mókázás a Manyiban a zuzmóval és a Lovas Juci és a Frász zenekarral. Az esemény ingyenes.

