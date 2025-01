30+ izgalmas hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. január 15-19.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Az ember, aki elvesztette az időt // Vígszínház (2024. január 15., 16., 17.)

Jonas Petter Aronsen Az ember, aki elvesztette az időt című művét december 14-én Bodó Viktor rendezésében, Kovács Krisztina és Róbert Júlia átiratában mutatták be a Vígszínházban. A Csehov drámák ihletése nyomán született történet messze északon, egy távoli, világtól elzárt helyen játszódik, és a szó szoros értelemben vett rideg valóság formálta kegyetlenül szórakoztatóvá. A szereplők az állandó hó és hideg birodalmában, sorozatos természeti katasztrófák fenyegetettségében élnek, gondjaik és problémáik mégis ugyanolyan kisszerűek és emberiek, mint bármelyikünknek. A főbb szerepekben Ötvös András, Kovács Patrícia, Nagy-Kálózy Eszter, Orosz Ákos, Radnay Csilla, ifj. Vidnyánszky Attila, Hegyi Barbara, Méhes László, Halász Judit és Hegedűs D. Géza lesz látható.

Beltéri aulakiállítás: Lipovits Károly fényképei // Békásmegyeri Közösségi Ház (2024. január 15-től)

Egy dunántúli főiskolai diák és egy kisváros iskolai élete az ötvenes-hatvanas években, Lipovits Károly testnevelő tanár kameráján keresztül. 1200 kép gyerekekről, fiatalokról és Csornáról, a szocializmus évtizedeiből.

Gordon Eszter: Képbe zárt pillanatok – kiállítás // 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ (2025. január 17-től)

Január 17-én nyílik meg Gordon Eszter fotográfus kiállítása a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban. Az ingyenesen látogatható tárlaton megtekinthetjük a művész kedvenc felvételeit a színházak és a filmforgatások csodálatos világából, rajtuk ismert színészekkel, rendezőkkel.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest (2025. január 18-19.)

A budapesti kínai közösség szeretettel meghív titeket a 2025 kínai holdújévi ünnepségekre a budapesti Chinatownba január 18-19-ére. Oroszlántánc, sárkánytánc, Henan Yu opera, kínai hangszeres zene, néptáncok, qipao, taichi, kézműves oktatás, teakóstoló és ünnepi ételek is várnak rátok az ingyenes rendezvényen.

Budapesti programok szerdán (2025. január 15.)

Az én Európám: Kepes András // Európa Pont

Az Európa Pont első újévi eseménye egy felejthetetlen utazásra invitál, ahol Kepes András, a legendás történetmesélő szemszögéből fedezheted fel kontinensünket és annak jövőjét.

Gitárklub vol 8. – vendég: Mohai Tamás // Gödör Klub

Interaktív zenés beszélgetés két felvonásban. Vendég: Mohai Tamás jazzgitár előadóművész, dalszerző. (Faxni, Boom-boom, Mohai Tamás band, Berki Tamás band) Házigazda: Nagy Ádám jazzgitár előadóművész, dalszerző.

Budapesti programok csütörtökön (2025. január 16.)

Lowland Hill a Fülesben

A Lowland Hill egy frissen alakult akusztikus zenekar, melyet a közös zenélés iránti szenvedély és a Bluegrass iránti szeretet hozott össze. Feldolgozások mellett saját dalokat is alkotnak, melyekben a műfaj jellegzetességeit ötvözik egyedi hangzásukkal.

Næz // MANYI

A Næz egy alternatív rock kvintett Budapestről. Zenéjüket szokatlan ütemek, kellemes gitárharmóniák és mérsékelten mérges dalszövegek jellemzik, garantálva a szórakozást és/vagy lélekszaggatást. Céljuk, hogy műfaji korlátok nélkül alkossanak olyan dalokat, amikre elmondhatják: “Næz igazán mi vagyunk”.

Plavi Ptičić – Any Versary, 6 decades since 1965 // Muzikum

Az újvidéki The Blue Birdie (alias Plavi Ptičić) – amely a déli szomszédunk supergroupja – tagjai Szerbia vezető együtteseiből verbuválódtak. Több mint 350 fellépéssel a háta mögött ez a legismertebb cover band a délszláv országokban. A Tribute to the Sixties koncepciójuk zenetörténeti időutazásként ugyanúgy felfogható, mint fiatal generációk zenei oktatásaként.

Eszkimó asszony fázik // Bem Mozi

Xantus János első egész estés mozifilmje vérbeli posztmodern melodráma, a nyolcvanas évek közepén kibontakozó új érzékenységnek nevezett irányzat legnépszerűbb, kultikus darabja, a Trabant, a Balaton együttes, Víg Mihály és Hobó zenéjével.

Pénteki programok Budapesten (2025. január 17.)

Boldog Kínai Újév: Kézben Őrzött Örökség // Budapesti Kínai Kulturális Központ

Ismerjétek meg a kínai kultúrát és ünnepeljük együtt a kínai újévet a Budapesti Kínai Kulturális Központban! A helyszínen lehetőség nyílik kipróbálni a League of Legends játékot, felfedezhetitek a suzhoui hímzés csodáit, elhozzák nektek a Henan opera arcfestését, a cukorfújást, lámpáskészítést, papírsárkány-készítést, pillangófestést és lesz jiaozi-készítő workshop is.

Cselló mesterkurzus // A MÁV Szimfonikus Zenekar székháza

Január 17-én, a MÁV Szimfonikus Zenekar székházában Gustav Rivinius csellóművész mesterkurzust tart, ami egy igazán különleges élménynek ígérkezik. Az eseményre aktív résztvevőként várják a csellószakos akadémisták jelentkezését, ugyanakkor további érdeklődők is részt vehetnek passzív közönségként.

Európa Kiadó // Dürer Kert

Az Európa Kiadó az idők során úgy tudott újra és újra megújulni, hogy közben sosem lett a mainstream része, egyéni stílusát és működése független szellemiségét, valamint jelenidejűségét fennállása során végig következetesen megőrizte. Bár többgenerációs közönsége kívülről fújja az olyan klasszikusokat, mint a Romolj meg, a Küldj egy jelet, vagy a Mocskos idők, az Európa Kiadó különféle korszakai során egyszer sem vált a saját tribute-zenekarává – képes volt megőrizni az „itt és most” érzést.

Rühös Foxi // Turbina

Magyarország legfeloszlóbb és egyben legvisszalépőbb zenekara a Turbina nagytermében. A koncert előtt dokumentumfilm-vetítés is lesz.

Ganxsta Zolee és a Kartel // Papp László Budapest Sportaréna

Ebből a buliból nem lehet kimaradni – a teljes Kartel összeállt a jubileumi Ganxsta Zolee és a Kartel koncertre. Ganxsta Zolee és a Kartel január 17-én, a Budapest Arénában ünnepli 30. születésnapját, most pedig biztossá vált, hogy a teljes Kartel-legénység színpadra lép majd az Arénában, ugyanis a zenekar bejelentette, hogy Lory B alapítótag is visszatér a Kartelbe, erre az egy estére.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. január 18.)

Közlekedésrelikvia, papírrégiség és autóstematika börze // MABÉOSZ

Január 18-án a főváros szívében, a Vörösmarty utcában található Mabéosz székházában kerül sor az év első börzéjének megrendezésére, melynek középpontjában a autós és közlekedésrelikviák, valamint papírrégiségek lesznek. A börzén persze nemcsak kiállításra és nézelődésre, hanem vásárlásra is nyílik majd lehetőség.

Kosdi Bolhapiac

Január 18-án negyedik alkalommal kerül megrendezésre Kosd településének bolhapiaca. A Művelődési Házban otthonra lelt piac ezúttal délutáni időpontban, 14 és 16 óra között várja majd az érdeklődőket.

Zsinagógából vívóterem

Január 18-án Budapest egyik eldugott, már-már ismeretlen zsinagógája tárja fel legféltettebb titkait. A mesés látvány persze csak a kezdet, a történet, melyet meghallgathattok ezen az alkalmon, legalább annyira lebilincselő lesz. Van ugyanis egy elfeledett pesti zsidónegyed, ahol az épületek falai átadták rendeltetésüket a hosszú évtizedek alatt. Így lett lovardából kosárlabdázók otthona, a város egyik legszebb és legkülönlegesebb angyalföldi zsinagógájából pedig vívóterem. A régi impozáns épületek történetei mellett különböző sportágak hőskorába is betekintést nyerhettek.

130 év a föld alatt

A Korzózz Velünk! csapatának legújabb premiersétáján, január 18-án a nagyvárosi közlekedés elengedhetetlen kelléke, a metró kerül a főszerepbe. Miközben részleteibe menően megismerhetitek a fővárosi metrók építéseinek történetét, a séta során olyan izgalmas kérdésekre is választ kaphattok, mint hogy miért járt élen Magyarország a kontinens első metrójának építésében, miért késlekedett annyit a második metróvonal megnyitása, és miközben mind a négy metróvonalon utaztok egy keveset, megtudhatjátok, vajon melyik volt Kányádi Sándor kedvenc állomása.

A MÁV Szimfonikus Zenekar Cselló- és Brácsaegyütteseinek Újévi koncertje // A MÁV Szimfonikus Zenekar székháza

A MÁV Szimfonikus Zenekar Brácsaegyüttese az Újévi koncerten debütál, ahol igazi kuriózum, hogy a mélyhegedűn játszó zenészek önálló produkcióval állnak a közönség elé. A rendhagyó formáció előadásában egy sokszínű crossover válogatást hallhat a közönség, többek között Bach, Händel, Debussy szerzeményeit, de játszani fognak swinget, és ha már tánczene, a riói karneváli hangulatot is megidézik.

Winter Jam // Gólya

Hagyományos újévi köszöntő 2025-ben is a város legszívélyesebb programján – hogy legyen kivel kavargatni a forralt bort! Kora délutántól késő hajnalig tartó programok várnak rátok a Gólya közösségi térben; trackstandingtől zenekarokon át egészen a végtelenített dj szettekig pörgetik majd!

Cartoons in Jazz // UP Rendezvénytér

Emlékeztek a mesék varázslatos világára, ahol minden dal egy külön történetet mesélt el? Most itt a lehetőség, hogy újra átéljétek ezeket a pillanatokat egy igazán különleges este keretein belül! Január 18-án jazz hangzásban csendülnek fel azok a dallamok, amelyek gyermekkorunk legszebb emlékeit idézhetik fel. Ha szeretitek a Pixar- és a Disney-mesék világát, akkor ezt az élményt nem szabad kihagyni! Olyan örök klasszikusok dallamai hangzanak fel, mint a Toy Story, Némó nyomában, Szörny Rt., A hihetetlen család és még sok más.

Kampec Dolores, Másik Bolygó // Hunnia

Két izgalmas, egyedi hangulatú alternatív banda egy este a Hunnia színpadán.

Tárkány Művek // Turbina

A Junior Prima-díjas Tárkány Műveket Tárkány-Kovács Bálint cimbalomművész és dalszerző alapította. Bálint dalai, szövegei, átdolgozásai megvalósításában zenésztársai segítik: Fekete Borbála és Viszkeleti Júlia csodálatos énekével, Rónai Zsolt virtuóz és érzékeny gitárjátékával, Fekete Márton és Molnár Péter lendületes brácsa- és bőgőkíséretükkel.

Frenk koncert // Biatorbágyi Juhász Ferenc Művelődési Központ

A magyar underground zene kaméleonja olyan műfajokat ötvöz, mint a jazz, a pop, a rock’n’roll, a sanzon, vagy épp a klasszikus zene. Mindig más arcát mutatja meg nekünk, de egy dolog állandó: mindegy, milyen műfajban játszik, számára a lényeg az, hogy átadjon valamit az embereknek.

Lead Zeppelin – születésnapi koncert // A38

Lead Zeppelin a 21. születésnapját is az A38-on ünnepli. A Led Zeppelin számait játszó zenekar közönsége hosszú koncertre számíthat. Lesznek ritkaságok is, persze emellett a kihagyhatatlan klasszikusok sem maradnak el.

Jégpályák Éjszakája 2025

2025. január 18-án országszerte több tucat jégpálya várja a korcsolyázni és bulizni vágyókat. Az országos rendezvény központi helyszíne ismét a Városligeti Műjégpálya lesz, ahol rengeteg izgalmas meglepetéssel, hokis játékkal és más aktivitásokkal várnak titeket.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. január 19.)

Antik és bolhapiac // Szentendre

Minden hónap harmadik vasárnapján tárt karokkal és fantasztikus portékákkal vár benneteket Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal a januári égbolt alatt kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Apertúra: A vulkánpormanó

Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal, hercegnővel. Az előadás hatéves kortól ajánlott.

Az idő urai – magyar szinkronnal // Bem Mozi

Az idő urai története Piel, egy fiatal fiú kalandját követi nyomon, aki szülei tragikus elvesztése után egyedül marad a veszélyekkel teli Perdide bolygón. Társa a túlélésben egy kommunikációs mikrofon, amin keresztül kapcsolatot tart Jaffarral, apja régi barátjával, aki megmentésére indul egy távoli világból.

Budapest Roller Disco // Turbina

A Budapest Roller Disco első, kizárólag női koribulija, nőktől nőknek! Ha te is a női nem tagja vagy, fogd a koridat (ha nincs, a helyszínen tudtok bérelni), a barátnődet, és irány a Turbina január 19-én, ahol együtt gurulhattok egyet, hogy elmerülhettek a térben és időben, amit a pozitív női energiáknak teremtenek meg aznap este. A céljuk, hogy összehozzák a nőket és együtt osztozzatok abban, amit szerettek csinálni és felemeljétek egymást, azon keresztül, ami a női testvériség valójában.

