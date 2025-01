5 szuper adománybolt Budapesten, ahol igazi kincsekre lelhettek

Budapesten számos adománybolt működik, melyekben használt, de jó állapotú tárgyak vásárlásával támogathattok jótékonysági programokat. A társadalmi segítségnyújtás és a fenntarthatóság mellett nem utolsó sorban szuper kincsekre is lelhettek.

Filantrópia Adománybolt

A Profilantrop Egyesület társadalmi vállalkozásként indította útjára a Filantrópia Adományboltot, ahol különleges kincsekre lelhetünk a ruhadaraboktól kezdve a használati tárgyakig. Emellett az adományboltból származó bevétel az egyesület öko-szociális programjait erősíti, amelyek során mélyszegénységben élő családok háztartásainak energetikai fejlesztését, valamint a helyi közösségek építését, megerősödését segítik.

1062 Budapest, Aradi u. 43. | Facebook

Mozaik Adománybolt

A Mozaik Adománybolt folyamatosan megújuló árukészlettel és Budapest legalacsonyabb áraival várja mindazokat, akik egyedi dolgok között böngészve támogatnának egy jó ügyet. Az adományboltból befolyt összeget a Menedékház Alapítvány kapja, akik a bevételből a hajléktalan emberek támogatását és foglalkoztatását végzik.

1074 Budapest, Dohány utca 63. | Weboldal

Cseriti Adománybolt Hálózat

A Cseriti adománybolt-hálózat immár 12 boltot üzemeltet a fővárosban, amelyekbe betérve a bútorokon, élelmiszereken, vegyszereken és építőanyagokon kívül szinte bármire fillérekért csaphatunk le. A vásárlásokból befolyó összegből a nonprofit társadalmi vállalkozás a működéséhez szükséges költségeket fedezi, illetve a kiadások után fennmaradó forrásokat fejlesztésekre, új boltokra költik még több embert támogatva. Ezenfelül rendszeresen támogatnak tárgyi adományokkal különféle civil szervezeteket és önkormányzatokat.

Budapesten több helyszínen| Weboldal

Vedd-add-vidd szociális adománybolt

2022 augusztusában költözött be a Körszálló szomszédságába az adománybolt, ahol a folyton frissülő kínálatban ruhák, kiegészítők és cipők mellett használati tárgyak között is válogathattok, és mivel mindig a szezonnak megfelelő ruhadarabok sorakoznak a vállfákon, most kötött pulcsik, esőálló dzsekik és melegebb nadrágok garmadája vár.

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 45/b | Facebook

Narancsliget Adománybolt

A Narancsligetben különleges hangulat és egyedi kínálat várja a vásárlókat: könyvek, tanszerek, használati és dísztárgyak mellett a Vintage részlegen extravagáns ruhák, cipők, kiegészítők és jelmezek is fellelhetők. Az adománybolt 2011-ben jött létre a MAZS Alapítvány kezdeményezésére különleges küldetése pedig az, hogy a JAFFE Zsidó Családsegítő Szolgálattal együttműködve a rászoruló gyermekeket támogassa, miközben más nehéz helyzetben lévő közösségek számára is segítséget nyújt Magyarország különböző régióiban.

1075 Budapest, Síp u. 17. | Weboldal

Vadásszatok még több kincsre: