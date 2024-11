Barista kulisszatitkok: nézz körül a Bestmixer új oktatótermében! (x)

Régóta szemezel a barista szakmával? Akkor itt az idő, hogy belevágj! A Bestmixer mostantól egy minden téren megújult, szuper oktatóteremmel vár, ahol fantasztikus környezetben tanulhatsz meg mindent, amit tudnod kell a kávékészítésről: az alapoktól a legprofibb fortélyokig. Kifogástalan felszerelés, valódi kávéházi életérzés és tapasztalt oktatók segítségével várhatsz igazi mesterré! Ne csak álmodozz, nézd meg velünk, milyen is a barista élet belülről, gyere és lessünk be együtt a kulisszák mögé! A XXI. században már nem menők a komor tantermek!

Az ország legjobb mixer és barista iskolája, a Bestmixer egy nagyot húzott és újragondolta mindazt, amit eddig a képzésekről gondoltál. Vadonatúj külsővel ruházták fel a barista oktatótermet, ahol inspiráló környezet és letisztult design várja a baristatanoncokat, hogy igazi élmény legyen a tanulás.

Ugye Te sem szereted azokat a helyeket, tantermeket, aminek semmi hangulata nincs? A terem kopár és élettelen. A falak egyszínűek, rideg fehérek, a bútorok egyszerűek és semmi egyediséget vagy kényelmet nem sugároznak. Minden csak praktikus, de hiányzik belőlük az élet és a melegség, semmilyen különleges hangulat nem tölti meg a teret.

Hát felejtsd el ezeket a helyeket, és gyere el a Bestmixer iskolába, ahol garantáltan nem lesz hiányérzeted semmiben! A Bestmixer iskola már 20 éve piacvezető szerepet tölt be a mixer-és baristaoktatások terén. Ennek a töretlen sikernek az egyik oka a folyamatos megújulás.

Ahogy a fiatalság változik, úgy kell hozzájuk igazítani az oktatást is. És ez nemcsak azt jelenti, hogy szakmai szempontból a legújabb irányzatokat tanulják, hanem azt is, hogy olyan környezetben tanulhatnak, ami igazán közel áll hozzájuk. Ahova jó érzés bemenni, ahol a tanulás mellett egy szuper csapat is várja. Egy igazi közösségi tér!

A baristatanfolyamon főszerepben a gyakorlat van, mégpedig a legautentikusabb környezetben! Az ízig-vérig XXI. századi, igényesen megtervezett tér és a letisztult berendezés olyan, mintha egy menő kávézóba érkeznél, amely a világ minden táján megállná a helyét.

Biztosan állíthatjuk, hogy jelenleg ilyen baristateremmel egyik baristaiskolában sem találkozhatsz, kizárólag a Bestmixernél.

Tökéletes helyszín ahhoz, hogy az interaktív órákon ellesd a tapasztalt oktatóktól a kávékészítés csínját-bínját. Már kezdőként is a legmodernebb gépeket és eszközöket használhatod. Nemcsak nézheted, ahogy készül a kávé, hanem lépésről-lépésre magad is mesterévé válhatsz. Segítőkész oktatókkal és izgalmas feladatokkal találkozhatsz minden alkalommal. Ez az a hely, ahol kísérletezni ér, sőt, kötelező!

Közösségi tér, ahol barátságok születnek

A Bestmixer baristaképzése nem csak az ismeretek megszerzéséről szól, a társaság legalább annyira fontos. A teremben barátságos, családias hangulat fogad, ahol a közös gyakorlás mellett finomabbnál finomabb kávékat kortyolhatsz, nagyokat beszélgethetsz, új barátságokat építhetsz. A közös élmények és a segítő közeg hozzájárul ahhoz, hogy valóban a legtöbbet hozhasd ki a tanulásból.

A Bestmixer egy olyan hely, ahol a tanuló jól érzi magát, támogató, barátságos és kreatív környezetet biztosít, ahol személyes figyelmet kap, kényelmesen fejlődhet, és folyamatos visszajelzéseket kap, miközben élvezi a tanulást.

Miért olyan klassz dolog baristának lenni?

Baristának lenni nemcsak egy meló, ez igazi művészet! Nem kell egy irodában gubbasztanod, központja lehetsz a pezsgő kávézói életnek. A vendégekkel való csevegés, kapcsolatok építése és az a szuper érzés, amikor valaki a te kávédért tér vissza, garantáltan nem engedi, hogy kiégj. Nincs unalom, csak pörgés és jó hangulat!

Minden egyes csésze kávé egy alkotás: ízekkel, textúrákkal és látványos díszítésekkel játszhatsz. Akár a latte art mesterévé is válhatsz, finomhangolhatod a kávék ízét, és olyan egyedi recepteket hozhatsz létre, amik a te ízlésedet tükrözik. Megcsillogtathatod a kreativitásodat!

Sőt, baristaként akár nemzetközi karriert is építhetsz, akár külföldön is. Specialty kávézók, trendi éttermek és szállodaláncok várnak tárt karokkal. A kávékészítés világa folyamatosan fejlődik, új trendek és technikák jelennek meg, amiket workshopokon, versenyeken és képzéseken leshetsz el, így mindig naprakész lehetsz a szakmában.

Mit tanulhatsz a barista tanfolyamon?

Először is, megismered a világ különböző kávéfajtáit, azok termesztési helyeit és a feldolgozási módszereket. Kiderül, miben más egy dél-amerikai kávé, mint egy afrikai, és megtanulod, hogyan válaszd ki a legjobb minőségű kávébabot. Sőt, még azt is megtudod, hogyan kell pörkölni és tökéletesre őrölni a kávét!

Az elméleti tananyagot a saját kiadású baristakézikönyvből tanulhatod meg. A tankönyv megjelenése, leírásai, és példái mind alkalmazkodnak a Bestmixer egyedi stílusához és a diákjai igényeihez. Közvetlenebb, személyesebb és érthetőbb, ez teszi inspirálóvá az oktatási anyagot a diákok számára.

A gyakorlati órákon profi eszközökkel dolgozhatsz, legyen szó eszpresszógépről vagy kézi technikákról, minden trükköt elsajátítasz. Készítesz majd cappuccinót, megtanulhatod a csodás latte art technikákat, és a végén úgy kezeled a gépeket, mintha már évek óta csinálnád.

De nem áll meg itt a tanulás: fejlesztheted kommunikációs készségeidet, hogy a vendégekkel mindig megtaláld a közös hangot. Hiszen a jó kávé mellett az is számít, hogy mosolygósan és magabiztosan szolgáld fel a vendégeidnek az italokat, hogy legközelebb is visszatérjenek hozzád. Az új teremben ehhez minden adott!

Téged is vár a Bestmixer megújult oktatóterme!

Ha egy igazán egyedi élményre vágysz, tanulj baristának a Bestmixernél modern, stílusos környezetben! A tanulás ne egy kötelezettség legyen, tanulj máshogy, és tanulj olyat, amivel építheted a saját jövődet. Dolgozz az első perctől a legprofibb eszközökkel, szívd magadba már a tanulás során is a kávézók atmoszféráját! Egyszóval, ha szeretnéd megtanulni a baristaszakmát, ne hagyd ki a Bestmixert, ide mindenképp el kell jönnöd! Nézz szét az aktuális képzések között!

Különleges helyek a kávé szerelmeseinek: