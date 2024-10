Véget ért a jubileumi filmfesztivál, átadták a CineFest filmes díjait

Szeptember 14-én átadták a jubileumi, azaz a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A filmek elismerése mellett külön díj járt volna a fesztiválnak is, hiszen kerek évfordulót ünnepelhetett: huszadik éve hozzák el a szervezők a legrangosabb külföldi filmfesztiválok legjobb filmjeit, amelyek mindegyike hazai premier is egyben, vagyis Miskolcon láthatja őket először a közönség.

Az idei CineFesten is megtelt szeptember 6. és 14. között a város mozirajongókkal és fesztiválhangulattal. Nemcsak a filmekért érdemes ilyenkor Miskolcra látogatni, de egyéb filmes szakmai programokon vagy koncerteken is részt lehet venni, többek között az Anna & the Barbies is fellépett a Miskolci Egyetemmel közösen megvalósított Cineversity programban.

A fesztivál második felére ugyan megérkezett a rossz idő, amely miatt néhány szabadtéri programot el kellett halasztani, de az esővel együtt a legnagyobb sztárvendég, Patrick Duffy, a Dallas sorozat Bobbyja is Miskolcra látogatott. Az ő kedvéért az egész országból utaztak rajongók a városba, hogy aláírást vagy egy közös fotót kérjenek tőle, ő pedig végtelen türelemmel az utolsó sorban állót is jókedvűen üdvözölte.

Patrick Duffy a Lepattanó című, Vékes Csaba által rendezett magyar filmben vállalt epizódszerepe kapcsán érkezett a városba, de a filmet követő közönségtalálkozón a rendezőt és a film főszereplőjét, Scherer Pepét is kérdezhették a nézők. Több más magyar filmnek, így Szilágyi Zsófia Január 2. vagy Hajdu Szabolcs Egy százalék indián című filmjének is itt tartották meg a magyarországi premierjét az alkotók jelenlétében. A külföldi filmek felhozatala is nagyon erős volt, idén a nagyjátékfilmek két külön kategóriában versenyeztek, az új East of Europe blokkba kelet-európai filmeket gyűjtöttek a szervezők.

A fesztiválon a norvég Szerethető című film három díjat is nyert, három különböző zsűri is úgy ítélte meg, hogy idén az volt a legjobb Miskolcon vetített alkotás. Mindhárom díjat a helyszínen vette át a film rendezője, Lilja Ingolfsdottir. Elismerésben részesült a magyar Január 2. és az amerikai Dìdi című film is, a dokumentumfilmek között a Riefenstahl nyert. A közönségdíjas a norvég Sarkvidéki konvoj című film lett.

Az East of Europe blokkot a szerb 78 nap című film nyerte, amely Szerbia 1999-es NATO bombázásának idején játszódik, de ebben a blokkban lehetett látni a szlovák, cseh és magyar koprodukcióban megvalósult Emma és a halálfejes lepke című alkotást is, amelynek főszereplője Borbély Alexandra is a városban járt a premiervetítésen, a filmet pedig azóta Szlovákia Oscar-díjra nevezte.

A 20. évfordulóra sikerült a szervezőknek időzíteniük a számukra kiemelten fontos projekt elindítását, a miskolci születésű Oscar-díjas filmalkotó Pressburger Imre szülőházának felújítását. A tervek szerint az épület nemcsak emlékhelyként és fesztiválhelyszínként funkcionál majd, hanem időszakos nemzetközi művészeti projektek, kulturális események, workshopok színhelye is lesz.

A jubileumi fesztiválon 11.000 jegyet adtak el a filmvetítésekre, amely rekordnak számít, és emellett számos ingyenes program is volt. Ez is jelzi, hogy a fesztivál egyre ismertebb és egyre több látogatót vonz. A visszajáró vendégek számára jó hír, hogy a 21. CineFest időpontja is ki lett tűzve, már most el lehet menteni a naptárakba: 2025. szeptember 5-13.

