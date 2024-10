5 izgalmas és szívmelengető meseelőadás Budapesten őszre, nem csak gyerekeknek

Tanulságos történetek, izgalmas mesebeli karakterek és különleges művészeti megoldások – ezek mind jellemzik az alábbi, nem csak gyerekeknek szóló előadásokat. Tökéletes megszínesítői egy-egy unalmasabb őszi napnak!

Pinokkió // Nemzeti Táncszínház (2024. október 16.)

A Székesfehérvári Balett Színház legújabb előadását, a Pinokkiót mutatja be a Nemzeti Táncszínházban október 16-án. Az emberré lett fabáb, Pinokkió kalandos története egy olyan tanmese, amelyet a világon szinte mindenhol ismernek, felnőttek és gyerekek egyaránt. A történet kortárs táncszínházi adaptációja, ugyancsak olyan szórakoztató, egyúttal elgondolkodtató tanmese, amely minden korosztály számára tanulságos. A táncszínházi mű alapvető emberi tulajdonságokat vesz górcső alá, alapvető emberi értékek fontosságát aláhúzva. Pinokkió kalandos története a táncszínház erőteljes kifejező ereje által elevenedik meg a közönség szeme láttára.

(K)Eiffel, Jancsi! // Eiffel Műhelyház (2024. október 27.)

Az Opera célja, hogy október 27-én megismertesse a nagyközönséggel az Eiffel csarnok tereit, az ott berendezett művészi és ipari labirintussal. A hagyományos típusú, a csarnokban zajló eseményeket és műveleteket bemutató épülettúra a gyermekelőadássá avanzsált (K)Eiffel Jancsi nevet kapta. Nemcsak a Magyarország legnagyobb középületének különleges terei és funkciói vagy vasúti múltjának és színházi jelenének emlékei tűnnek elő az egy kilométeres beltéri túra alatt, de Háry János történetének alakjai is megelevenednek egy-egy népdal erejéig, megszínesítve az utazást a résztvevő gyerekek, valamint a hasonlóan kalandvágyó szülők és nagyszülők számára. Gyülekező az Eiffel Műhelyház Feketeházy teraszánál van, az egyórás programot pedig 5-12 év közötti gyermekeknek ajánlják.

MÁV Szimfonikusok – Fülep Márk: Vuk // Magyar Zene Háza (2024. november 16.)

Ritka dolog az, ha egy zeneszerző arra adja a fejét, hogy a legfiatalabb közönség számára írjon darabot. Márpedig Fülep Márk pontosan ezt tette, mégpedig Fekete István klasszikussá vált regénye, a Vuk alapján. A darab célja, hogy bebizonyítsa, a zene igenis tud mesélni, és a hangszereknek is megvan a maguk nyelve! Aki eljön, meghallhatja hogyan mesél a hegedű, a brácsa, a trombita, a fuvola és egy szimfonikus zenekar még sok egyéb izgalmas hangszere! Hogyan lopakodnak a cserkésző rókák, hogy szólal meg a zenében a bölcs Karak vagy épp a félelmetes Simabőrű. Mindez a legnagyszerűbb művészek közreműködésével, mint amilyenek a MÁV Szimfonikusok zenészei, Erdélyi Dániel karmester, vagy éppen Vida Péter színművész, aki a zenék között mesél majd a gyerekeknek november 16-án, a Magyar Zene Házában!

Shrek 2 Filmvetítés élő szimfonikus zenével // Papp László Budapest Sportaréna (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulójának alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben többek között Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy és Antonio Banderas énekesi tehetségükkel, valamint az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Bélamese 2.0 // Budapest Music Center (2024. november 30.)

Ki is volt ez a szuperhős – mesemondó, aki bejárta a világot, elvitte a hírünket Amerikába, és azóta is a leghíresebb magyar? Aki imádta a természetet, szeretett mindenfélét gyűjteni – állatokat, hangokat, dallamokat? Aki számára mindig fontos volt a barátság? Aki a testvériséget hirdette és persze az örömet, ami a zene egyik lényege? Most megtudhatjuk egy interaktív, zenés délelőttön a Budapest Music Centerben, november 30-án!

