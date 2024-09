7 kovászos pékség Budapesten, ahol mennyei ízek aranyozzák be a reggeleket

Igazi külvárosi kincs Petrus Péksége, ahol minden egyes termék kovásszal készül, a kenyerektől kezdve a baguetteken át egészen a sós és édes péksüteményekig. A vadkovásszal dagasztott, hagyományosabb kenyerek között cheddar sajtos, sokmagvas, burgonyás is lapul, de ha valaki reggelire inkább a kalácsra vagy a kiflire szavazna, akkor sem marad hoppon. A minőség mellett a családias hangulat is garantált, ami nem csupán a kertvárosi környezetből fakad, hisz egy aranyos, apró, sarki ház rejti a Petrus Pékség kovászos csodáit.

2016 óta várja a megfáradt bulizókat, a dolgos hétköznapok reggeli hőseit, de akár az estefelé éppen hazafelé igyekvő belvárosiakat is a Kiskovász Kézműves Pékség, hogy kedvességével és profizmusával aranyozza be mindegyikőjük napját. Nevéhez hűen kenyereik hosszú érlelési folyamaton keresztül, kovásszal készülnek, péksüteményeik pedig tradicionális ízeikkel hívnak egy felejthetetlen nosztalgiautazásra.

Magos, mogyorós-áfonyás, tökmagvas, hagymás-petrezselymes kenyér, dupla vajas kifli, kolbászos perec, narancsos-ricottás csiga, nutellás-mogyorós csiga, olívás-mozzarellás rúd: álmaink pékségének polcaira is felillenének Szabi, a pék alkotásai, amelyeknek mennyei ízeit szerencsére a valóságban is kiélvezhetjük. Szabolcs vallja, hogy minden pillanatban a tökéletességre kell törekedni, s ezt hűen tükrözi is a kovásszal készült kenyerek ámulatba ejtő hada. A gondos odafigyeléssel készült, szívet és lelket melengető, puha tésztaremekművek pedig Buda két pontján is édes bűnözésre hívnak minket.

Pécsi Kinga, az Arán Bakery egyik megálmodója még Írországban tanulta ki a pék és cukrász mesterség csínját-bínját, majd a kovászos kenyér Mekkájában, San Franciscóban végleg beleszeretett a kenyerekbe. Nagy szerencsénkre tudását 2019 óta itthon kamatoztatja, s férjével ma már a főváros két pontján is elkápráztatják díjnyertes kovászos kenyereik legjavával a hozzájuk betérőket. A hangulatos pékségeik mindegyikében roskadoznak a polcok a különféle kovászos kenyerek és bagettek alatt, miközben ír szódás kenyerekre, szendvicsekre, mennyei sós péksüteményekre, valamint magával ragadó croissant-okra és fahéjas csigákra is lecsaphatunk náluk.

