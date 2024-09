7 kihagyhatatlan program és látnivaló Miskolcon felejthetetlen őszi barangolásokhoz

Az ősz beköszöntével itt az ideje lecserélni a strandpapucsot túracipőre és felfedezni az ország különböző részeit! Miskolc tökéletes választás, hogyha egyszerre vágytok természetjárásra és városnézésre.

Miskolc madártávlatból: Avasi-kilátó

A Miskolc jelképének számító, 60 méter magas tévétoronyhoz ugyan meg kell mászni egy dombot, semmiképp sem érdemes kihagyni, hiszen a kilátón állva az egész város panorámája elénk terül. Az Avasi-kilátóként is emlegetett, 60 éves épületet nemrég felújították, és bár a jól ismert sziluett ugyanaz maradt, a torony kívül-belül jól látható változásokon esett át. Amellett, hogy 12 méterrel alacsonyabb lett, hatalmas panorámaablakokat is kapott, így mostantól még nagyobb területen láthatjuk be az egyre inkább őszi hangulatban tündöklő környéket. Miután kigyönyörködtük magunkat a kilátásban, érdemes megnézni a sétatávolságra található Avasi Arborétumot is, ami számos érdekes növényfaj mellett hazánk leggazdagabb tűlevelű növénygyűjteményének is otthont ad.

3530 Miskolc, Mendikás dűlő 1.

Séta a történelmi belvárosban: A Főutca és környéke

Ugyan sok kihagyhatatlan látnivaló az egykori óvároson kívül esik, a ma Miskolc belvárosának számító területet is érdemes felfedezni egy séta alkalmával, hiszen számos jellegzetes épület és hangulatos beülős hely övezi. A főutca egyik kiemelkedő látványossága a klasszicista, helyenként romantikus stílusban épült Miskolci Nemzeti Színház, az 1960-as években épült zsinagóga, illetve a városlakók kedvenc köztere, a Szinva terasz is.

A bükki élővilág titkai: Miskolci Állatkert és Kultúrpark

A Miskolci Állatkert a Bükk-hegység élővilágának valószerű bemutatását tűzte ki céljául, amit kétségkívül sikerült is megvalósítani, hiszen a területet körbesétálva számos állatfajjal ismerkedhetünk meg. A számos hazai nagyvad mellett egzotikus állatokkal is találkozhatunk, hiszen az állatfelhozatalban az összes földrész képviselteti magát. Itt található például Közép-Európa egyik legnagyobb farkasfalkája és az eredetileg Kínában őshonos Dávid-szarvas is.

3535 Miskolc, Csanyik-völgy | Weboldal

Testi-lelki feltöltődés: Miskolctapolca Barlangfürdő

Az országszerte nagy sikernek örvendő fürdő 1941-től csábítja Miskolctapolcára a nem mindennapi környezetben fürdőzni vágyókat. A barlangfürdő járatait hosszú évezredek alatt vájta ki a föld alól fakadó meleg karsztvíz, ma pedig gyógyító barlangi klímájával és tündérmesékbe illő medencetermeivel kápráztat el mindenkit. Az ikonikus barlangfürdő mellett több medence és egy szaunapark is várja a vendégeket.

3519 Miskolc, Pazár István sétány 1. | Weboldal

Romantikus kirándulóhely Miskolctól egy karnyújtásnyira: Lillafüred

A legtöbb embernek ismerős a Lillafüredet ábrázoló kép, ahogy a gyönyörű Palotaszálló kibukkan az azt körülvevő erdőből, az előtte lévő Hámori-tavon pedig páran meghitten csónakáznak. A meseszép úti cél Miskolctól könnyen megközelíthető, programlehetőségének köszönhetően bőven megér egy kiruccanást. Az erdőt felfedezhetjük az Állami Erdei Kisvasúttal, de szeptemberben még akár fentről, a Lillafüredi Libegőről is gyönyörködhetünk a tájban. Ha gyalogosan barangolnátok be a környéket, mindenképp nézzétek meg a káprázatos vízesést és a Hámori-sziklát, a hosszú nap után pedig a fejedelmi vacsora sem maradhat el: a Garadna-völgyben lévő pisztrángtelep friss sült hallal várja a látogatókat.

Mentes finomságok mindenkinek: Süt a Nap Vegán Bisztró

Borsod első teljesen vegán étterme a város szívében nyitotta meg kapuit, változatos étlapjának köszönhetően pedig garantáltan mindenki megtalálja a saját ízléséhez passzoló finomságokat, függetlenül attól, hogy milyen diétát követ. A Süt a Nap Vegán Bisztróban húsmentes ételeket, gluténmentes menüt és vegán ételeket is kaphatunk, emellett pedig teljesen tej-, méz- és tojásmentes falatokat is kérhetünk.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 43. | Weboldal

Mozis kikapcsolódás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Szeptember 6. és 14. között huszadik alkalommal kerül megrendezésre a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amely ezen két évtized alatt hírnevét tekintve kinőtte a várost. Sok rajongó tér vissza évről évre az ország minden tájáról, hogy itt láthassa a legújabb külföldi és magyar filmek hazai premierjét. Cannes, Berlin, Velence, vagy Karlovy Vary legérdekesebb és legértékesebb filmjeit lehet majd idén is látni Miskolcon, de ha valakit a legfrissebb magyar filmek érdekelnek, azok is megtalálják a számításukat. A vetítések mellett szabadtéri események közül is lehet válogatni, hiszen a Miskolci Egyetemmel közösen szervezett Cineversity programban számos koncert is helyet kap majd.

