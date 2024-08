6 remek színházi előadás Budapesten szeptemberre, hogy jól induljon az évad

Kezdődik a 2024/2025-ös színházi évad, és ahogy arra lehetett számítani, már a szeptember is igazi csemegéket tartogat a budapesti színházrajongó közönségnek. Kamaradaraboktól nagy ívű premierekig mutatjuk a legjobban várt előadásokat idén ősszel!

Mély levegő

Idén szeptemberben izgalmas bemutató várja a színházkedvelő közönséget a Jurányi Házban. A Katona József Színház nagyszínpadi előadásaiból ismerős, sokoldalú Pálos Hanna ezúttal sokkal intimebb nyelven, megható közelségből szól a nézőkhöz a Jurányi kamaratermében. A színésznő egy válás történetét meséli el, de az egyszereplős darabban szó esik még az önmagunkhoz való visszatalálásról, elnémulásról és szembenézésről is. A Mély levegő Halász Rita azonos című regénye nyomán készült, amely 2021-ben elnyerte a Margó irodalmi díját.

Jurányi Ház | Bemutató: 2024. szeptember 12. | Weboldal

Figyelem megzavarására alkalmas

Dokumentumszínházi előadás mesél az online tér rejtett mechanizmusairól és a figyelmünk áruvá válásáról a Trafóban idén ősszel. Kelemen Kristóf rendezésében egy újságíró, egy tiktokker, egy instablogger, egy podcaster, egy színész és egy aktivista osztja meg személyes történeteit és tapasztalatait a közönséggel. A színészek a nézők segítségével arra keresik a választ, hogyan lehet a jelenkori online körülmények között egy ügyet képviselni és láthatóvá tenni. A darab Bertolt Brecht A rendszabály című művén alapszik.

Trafó | 2024. szeptember 12. | Weboldal

Játék a kastélyban

Molnár Ferenc egyik leghíresebb, de biztosan legsikeresebb darabját Alföldi Róbert, László Zsolt, Balla Eszter, Puskás Samu és Schmied Zoltán főszereplésével, Puskás Tamás rendezésében mutatják be a Centrál Színházban idén ősszel. Mit tehet egy színműíró, ha fiatal zeneszerző barátjával együtt in flagranti kapja annak menyasszonyát? A bizonyossal kell szembeszállnia, a fikcióhoz kell alakítania a valóságot. Komoly kihívás ez Turai úrnak, a híres drámaírónak is, aki bravúros megoldással és sziporkázó humorral menti meg a fiatalok jegyességét.

Centrál Színház | Bemutató: 2024. szeptember 14. | Weboldal

HORVÁTH BALÁZS – OTT REZSŐ – SZEMENYEI JÁNOS: A ZENEIMÁDÓ

A Zeneimádó egy vicces, esetlen figura, akinek egész napját „zene” szövi át, a körülötte lévő természetes zajokban is zenét, ritmust, dallamot vél felfedezni: számára a reggeli fogmosás is jazzritmus, a teaszürcsölés is muzsika. Ugyanakkor a világra, a körülötte lévő emberekre a maga szempontjai szerint figyel vagy nem figyel – ez számtalan vicces helyzetet szül a szórakoztató koncertelőadás során. Végül a nézők, a gyerekek bevonásával tapasztalhatja meg, hogy a zene nemcsak egy személyes menedék, hanem közös nyelv is lehet, s a közösségi együttlét, az együttműködés sok-sok örömet adhat.

Budapest Music Center | 2024. szeptember 14. 10:00. 11:30 | Weboldal

A KEZDET/VÉGE

A Loupe Színházi Társulás A kezdet/vége c. előadása egy vidám, ugyanakkor szívhez szóló pillanatokban gazdag vígjáték, melyet Sean O’Casey ír drámaíró hasonló című darabja nyomán Horváth János Antal írt. A Molnár Áron, Mohai Tamás és Földes Eszter neve által fémjelzett cirkuszszínházi előadásban Luca és Peti életébe nyerhetünk bepillantást, akik első gyermeküket várják. Peti fél az elköteleződéstől, de nem elköteleződni talán még ijesztőbb. A modern párkapcsolatok dilemmája és a felelősségvállalás nehézsége is megjelenik az egyfelvonásosban, amelyet megnézve talán mi is magunkra ismerhetünk.

Marczibányi Téri Művelődési Központ | 2024. szeptember 18. | Weboldal

Liliomfi

Néhányan talán még emlékeznek ifj. Vidnyánszky Attila és Vecsei H. Miklós nagy sikerrel játszott Liliomfi-adaptációjára, melyet jó ideig a Budaörsi Latinovits Színházban láthatott a közönség. A fiatal alkotópáros ismét színre viszi Szigligeti Ede mindössze két nap alatt megírt komédiáját, amely a magyar drámairodalom egyik legtöbbet játszott vígjátéka. Bizonyára a vígszínházi változat is tele lesz humorral és reménnyel, melyre minden időben nagy szüksége van a színházba járóknak. A címszerepben Keresztes Tamást láthatjuk, a Vígszínház elismert művészeinek társaságában.

Vígszínház | Bemutató: 2024. szeptember 21. | Weboldal

A Gödöllői Királyi Kastély is egyedülálló programsorozattal vár idén ősszel: