25+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. augusztus 22-25.

Co Lee kérlelhetetlen, punkos őszinteséggel és zsigeri természetességgel ad elő és alkot. Az angolul és magyarul egyaránt megszólaló rapper egy olyan ízlésesen hullámzó, trendektől független hangot hoz, amely nemcsak a hazai, de nemzetközi palettán is különlegessé teszi.

A Frász Lovas Juci énekes-dalszerző szólóprojektjéből indult. A formáció tagjai egy nyári zenetáborban ismerték meg egymást és 2023 ősze óta dolgoznak együtt. Zenéjük szövegcentrikus, leginkább az alternatív-pop műfajába sorolható be. A zenekar 2024-ben bejutott a Sávlekötő Camp online műsorába és élőben is bemutatkozott a SopronFesten.

