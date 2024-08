10 kincsekkel teli retró és vintage vásár Budapesten és környékén augusztusra

Érdemes lesz augusztusban is elvetődni a terézvárosi Hunyadi tér felé, hiszen ebben a hónapban 11-én ismét új életre váró kincsek költöznek a csíkos napernyők alá. Az asztalok ezúttal is megtelnek majd a jobbnál jobb holmikkal, egyedi és vintage tárgyakkal, dekorokkal, sporteszközökkel, divatcikkekel, gyerekjátékokkal, könyvekkel és még számos kinccsel.

