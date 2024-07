20+ izgalmas ingyenes program Budapesten a nyár utolsó hónapjára

A kötetlen nyáridő hangulatát és a vízpartok harmóniáját mutatja be festészeti remekművek segítségével a Várkapitányság és a Magyar Nemzeti Galéria közös szabadtéri kiállítása. A tárlat ingyenesen látogatható a 10 éve megújult Várkert Bazár varázslatos szabadtéri helyszínén. A kiállítás a 20. századi festészet meghatározó festőinek – Aba-Novák Vilmos, Egry József, Csontváry Kosztka Tivadar, Ferenczy Károly, valamint Vaszary János – nyári tematikájú alkotásait mutatja be. A Balatonon békésen csónakázók nyugalma, a tengerparton labdázók vidámsága, a kikötők és strandok harsány színei mind-mind a nyár szépségét varázsolják elénk.

A Makers’ Market belvárosi vásárán új márkák mutatkoznak be, közülük többekkel most találkozhattok először, így igazi friss szelekcióra számíthattok. A Makers’ Market Budapest résztvevői a kortárs design élvonalát képviselő tervezők közül kerülnek ki – egy remek alkalom, hogy a szép tárgyak alkotóival személyesen is találkozzatok!

Augusztus 17-20. között újra a hagyományos kézműves mesterségek, alkotók és kézműves közösségek kerülnek a figyelem középpontjába a Budai Várban. Idén is találkozhatunk kézműves mesterekkel, külföldi alkotókkal és iparművészekkel. Közel ezer kézműves alkotó, látványműhelyek, koncertek, kézműves foglalkozások és gyerekprogramok is várnak. Minden program ingyenes.

Kristoaf tavaly előtt mutatkozott be a ‘stáblista’ című albumával, az újvonalas zenészek egyike. Lírikus dalai keserédesek, a fiatalság láthatatlan inspirációt keresi. Ezúttal új lemezét, az ENSO-t mutatja be nekünk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool