Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2024. augusztus 21-25.

A Nyári Bringa Túra útvonalának kijelölésekor fő célunk volt, hogy azokkal is megkedveltessük a terepen való kerékpározást, akik eddig még nem nagyon merészkedtek a bicikliúton kívüli erdei utakra. De természetesen azokat is várjuk, akik már gyakorlottabb mountisok. A Balaton-felvidék oly természeti kincseit ismerhetik meg a túrán résztvevő bringások, ahol még bizonyára nem jártak, és nem is kerekednének fel maguktól egy ilyen kalandra.

A Bujtor István Filmfesztivál 2024. augusztus 22-25. között új helyszínen, Keszthelyen várja az érdeklődőket, az eddigieknél is változatosabb programokkal! A sokszínű fesztivál a filmes kínálat mellett koncertekkel, retro utcabállal, veteránautós találkozóval, kaszkadőr show-val, családi programokkal érkezik, Bujtor Istvánt az ismert akcióvígjátékokkal, közönségtalálkozókkal, emlékkiállítással és Csöpi-ételekkel is megelevenítve.

