Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2024. augusztus 6-11.

A nagy sikerű Férfi és Nő koncertsorozat után most egy új nagynevű színész négyes mutatkozik be Dés László dalaival: Básti Juli, Für Anikó, Mácsai Pál és Nagy Ervin.

Életrajzi stand up est. EGY ÉLETEM – ez a címe annak a különleges életrajzi stand up sorozatnak, ami szeptember végén indult a MOM Kulturális Központban. Híres művészek állnak színpadra, hogy egy-egy színházi este keretein belül elmeséljék az életüket.

