7 lenyűgöző barlang a Balatonnál, amit érdemes felfedezni ezen a nyáron

A Gyenesdiáson található Vadlánlik barlangra a sárga sávot követve találhatunk rá. A szélvájta barlang – mely alig nagyobb egy kőfülkénél -, a helyi legenda szerint a hegyekben élő, erdőket és réteket járó vadlányok otthonaként szolgált. A barlangot mesterségesen nagyobbították meg, és csak kevesen tudják, de a fekete fenyőkkel ölelt hasadék egykor titkos pálinkafőzőként is funkcionált. A Balaton környékén több hasonló elnevezésű Vadlány-lik vagy Vadlánlik-barlang is található, így a gyenesdiási után érdemes azokat is felfedezni.

Az önmagában is bájos és számtalan élményt tartogató Tapolca alatt megbújó barlangrendszer egy egészen páratlan kalandra invitálja a településre érkezőket. A Tapolcai-tavasbarlangban tett látogatás alkalmával nemcsak a lenyűgöző természeti munka eredményének tanúi lehetünk, de a tavasbarlang kialakításának és adottságainak köszönhetően csónakázhatunk is egyet a föld alatt. A 300 méter hosszú szárazlábas barangolást követően csónakokban ülve lehettek részesei ennek a karsztvíz által alakított, egyedülálló barlangrendszernek.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool