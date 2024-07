30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. július 10-14.

Vegyétek az irányt július 14-én a Vasúttörténeti Parkba, ahol a legendás gőzmozdony tiszteletére készített kiállítás megnyitása mellett számos izgalmas program is vár. Többek között gőzmozdonybemutatón is részt vehettek, az estet pedig a Csík zenekar és Presser Gábor közös koncertje koronázza meg.

Már négy éve rendeznek hónapról hónapra termelői piacot a Kacsa-tó partján. Július 14-én is estébe nyúló piacozással várnak titeket, a szülinap alkalmából ingyenes családi programokkal, koncerttel és vacsorával kiegészítve. Az ünnepléshez hideg, csapolt sörrel és koktélokkal is készülnek.

Július 13-án az egykori Britannia Szálló lenyűgöző épülete fedi fel titkait, melyet ma úgy is ismerhettek, mint a Radisson Blu Béke Hotel. A 2 órát felölelő programon nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy időutazásban lesz részetek: a falak mesélnek majd többek között Babits Mihályról, Hofi Gézáról, de Korda György esküvőjéről is. Az épületséta végén a legendás bálokat látott üvegkupola alatt süteménykóstolóra is számíthattok.

Carl Cox neve garancia a bulira. Az elektronikus zene úttörője, az acid house veteránja, a techno bajnoka és Ibiza királya. Ezúttal is csavar egyet a potméteren, és egy különleges, hybrid set névre hallgató műsorral érkezik július 12-én a Budapest Parkba, aminek különlegessége, hogy dobgépet, szintetizátorokat és egyéb eszközöket is használ, és ebbe olvasztja bele világhíres DJ szettjét.

Júliusban több alkalommal is ingyenes koncertet ad az American Music Abroad zenekar és kórus a MOM Kulturális Központban. A változatos műsorban helyet kapnak a klasszikusok mellett a jazz és az amerikai népzene képviselői is. A koncerteken a részvétel regisztrációhoz kötött.

Július 12-én és 13-án este a Budafoki út 70-es szám alatt a már megszokott vintage vásár ezúttal esti kiadással jelentkezik. Talán nincs is hangulatosabb, mint lágy esti szellővel kísérve, jéghideg fröccsel a kézben, a csillagos, nyári égbolt alatt rátalálni a régóta keresett vintage és retró kincsekre. A délután kezdődő és éjszakába nyúló programon nemcsak a remek portékák, de a kellemes zene és a jó hangulat is garantált.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

