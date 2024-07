5 hangulatos sütögetőhely Budapesten a felejthetetlen nyári estékhez

Vegyétek be a bográcsozó- és grillezőhelyekkel felszerelt vendéglátóegységek egyikét, és idézzétek meg a gyermekkori táborozások hamisítatlan hangulatát egy kellemes nyári délután vagy este folyamán.

Két Rombusz

A balatoni nyaralóövezetek hangulatát idéző Római-part szívében áll ez a bohém szabadtéri romkocsma, járművekből kialakított bárpulttal és vendéglátótérrel, egy fákkal övezett udvaron. A Két Rombusz barátságos légköre tökéletes helyszín egy családi vagy baráti összejövetelhez, a közös bográcsozás vagy grillezés pedig garantáltan szép emlék marad majd. Csupán az ételek összetevőiről kell gondoskodnotok, az eszközöket, mint a bogrács, a grill és a nyárs az italfogyasztás fejében ingyenesen használhatjátok, illetve a helyszínen mosogatásra is van lehetőség. A tűzrakóhelyek mellett sörpadokat is találtok, így kényelmesen elfértek a közös program során.

1031 Budapest, Római-part 45. | Weboldal

Budapest Garden

A Margitszigettől karnyújtásnyira, a Budapest Garden területén is átélhetitek a közös szabadtéri sütögetés élményét, és a felszereléssel sem kell bajlódnotok, hiszen az alapanyagokon kívül minden biztosítva lesz számotokra. A bogrács bérleti díjáért cserébe kaptok fakanalat, adnak vizet a főzéshez, továbbá a begyújtáshoz szükséges anyagokat, tányérokat és evőeszközöket is biztosítják. Természetesen az elkészült ételt padon ülve, asztaloknál fogyaszthatjátok el, előtte vagy utána pedig felfedezhetitek a hatalmas területet és kipróbálhatjátok az ugrálóvárat, a gördeszkaparkot vagy a kertmozit. A bográcsbérlést mindössze pár kattintással, könnyedén elintézhetitek online, ahol konkrét időpontra és létszámmal tudtok helyet foglalni.

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125. | Weboldal

Dürer Kert

A kulturális, gasztro- és zenei programoknak otthont adó Dürer Kert sokoldalúságát támasztja alá a tény, hogy megteremtették a szabadtéri sütés-főzés lehetőségét is, amit idén nyáron ti is kiélvezhettek. Bérelhető tőlük bogrács állvánnyal, fakanál és merőkanál, széntüzelésű grill, nyárs, csipesz, tűzifa, faszén és gyújtófolyadék, illetve evőeszköz és tányér vásárlására is van lehetőség. A hatalmas, hangulatos területen kényelmesen elférhettek nagyobb társasággal is, így garantáltan felejthetetlen élménnyel távoztok majd.

1117 Budapest, Öböl utca 1. | Weboldal

Fehér Nyúl Brewery & Taproom

A IX. kerületben található sörfőzde indusztriális hangulata és remek sörei miatt alapból is izgalmas úti cél, hiszen többek között főzdetúrán, ízhibaképzésen és sörkóstolón is részt vehettek, azonban, ha nyáron érkeznétek, érdemes kihasználni a bérelhető grillben rejlő lehetőséget is. A ferencvárosi Fehér Nyúl Brewery & Taproomban minden adott a tökéletes programhoz, nektek csupán az alapanyagokat kell magatokkal hoznotok. Az indusztriális környezet és a jéghideg, hűsítő sörök kombinációjához már csak egy jó társaság kell, akikkel együtt falatozhattok az egyedülálló helyszínen.

1095 Budapest, Soroksári út 110-112. | Weboldal

Prométheusz Bográcspark

A Prométheusz Bográcspark az Örs vezér tere közelében, kertvárosias környezetben várja a bográcsozni, sütögetni, vagy éppen grillezni vágyó baráti társaságokat és családokat a hangulatos, zöld kemping területére, hogy egy felejthetetlen élményben legyen részük. A Rákos-patak szomszédságában, a természet lágy ölén, igazi erdei hangulatban használhatjátok a kerti bográcsozóhelyet, grillezőhelyet, vagy akár a pizzasütő kemencét, emellett pedig természetesen asztalok és bérelhető felszerelések is rendelkezésetekre állnak.

1106 Budapest, Pilisi utca 7/a | Weboldal

