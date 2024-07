A Balatonhoz költözik a Centrál Színház: Két remek darabot láthatunk idén nyáron

Mit tehet egy színműíró, ha fiatal hősszerelmes barátjával együtt in flagranti kapja annak menyasszonyát? A biztosat kell bizonytalanná varázsolni, fikcióhoz alakítani a valóságot. Így tesz Turai úr is, aki bravúrosan és sziporkázó humorral menti meg a fiatalok jegyességét.

