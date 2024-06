45+ varázslatos nyári program a Balaton északi és déli partján – 2024 július

Idén nyáron is izgalmas programokkal várnak titeket a Kincsek Völgyében, ahol francia és angol levendulából is szüretelhetsz ezen a hétvégén.

Idén ez már a hetedik fesztivál, ahogy minden évben most is pazar zenei repertoárral, klassz borokkal, tuti streetfood kajával és filmbeillő naplementével várnak titeket a Sabar Borháznál.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool