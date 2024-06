5 hangulatos panorámapont, ahonnan megcsodálhatjátok a budapesti naplementéket

A Svábhegy kistestvérének tartott Kis-Sváb-hegyet a Déli pályaudvartól és a Széll Kálmán térről is könnyen megközelíthetitek busszal, a gyönyörű, polgári villaépületek között kanyargó út tetején pedig egy mesebeli, kevesek által ismert zöldterület vár titeket. A hegy platójáról egy új szemszögből szemlélhetitek a várost, a bámulatos kilátást pedig a naplemente gyönyörű fényei csak tovább fokozzák. Érdemes pokróccal készülni, amit a tágas zöldterületen árnyékos és napos részre is leteríthettek, illetve sötétedésig maradni, hogy a fényárban úszó város látképét is megcsodáljátok.

A Széchenyi-hegy oldalában találjuk Budapest XII. kerületének egyik kevéssé ismert látványosságát, a Széchenyi-emlékművet és -kilátót, ahonnan a tömegtől és a belváros zajától távol, nyugalomban tudjátok élvezni a csodálatos látványt. A fogaskerekű és a Gyermekvasút megállójától is alig néhány percnyi sétára található, 19. században épült műemlék alatt egy árnyas fenyőliget húzódik, a csendet pedig maximum a madárcsicsergés zavarhatja meg. Mielőtt felfedeznétek a romantikus hangulatú kilátót, érdemes egy nagy séta keretében bebarangolni a gyönyörű svábhegyi villák szegélyezte utcákat is.

Ugyan a pesti oldal jóval kevesebb panorámaponttal rendelkezik, a Nehru part kényelmes padjairól mégis káprázatos látványban lehet részetek, hiszen a Dunán megcsillanó lemenő nap sugarait a Citadella látképével élvezhetitek. Az India első miniszterelnökének nevét magán viselő park 300 méter hosszan nyúlik el a Bálna és a Petőfi híd pesti hídfője között. Mivel könnyen megközelíthető a belvárosból, akár egy hosszú munkanap után is időben ideértek a naplementére. Ha egy hűsítő italra vagy snackre vágynátok, a park környékén található bárok egyikébe is beülhettek, hogy tökéletesen zárjátok a nem mindennapi látvánnyal megspékelt estét.

A Budai Várnegyed már önmagában is mesés helyszín egy nyáresti sétához, érdemes azonban úgy időzíteni, hogy a naplemente előtt érkezzetek a tavasszal virágzó japáncseresznyékről ismert Tóth Árpád sétányhoz és innen csodáljátok a nap utolsó sugaraiban úszó horizontot. A sétányt fasor szegélyezi, mögötte lakóházakkal, ahonnan Krisztinaváros és a budai hegyek csúcsainak látványa mellett csodálhatjátok az eget. Mindehhez érdemes egy fagyit is beszerezni a közeli Ruszwurm Cukrászdában, hogy teljes legyen a nyáresti élmény.

A Gellért-hegy egyik rejtett kis kincse a Hegyalja és az Orom utca között megbúvó Filozófusok kertje, ahol a világ nagy vallásait jelképező szoborcsoport mellől Pestre, Budára és a Dunára is ráláthatunk. A lélegzetelállító panorámával rendelkező, hangulatos parkban nemcsak a városközpont felé tájolt padokra heveredhetünk le, hanem a füves területen rengeteg hely akad a naplementenézéshez elengedhetetlen pokrócoknak és piknikkosaraknak is. A domboldalból gyakorlatilag az egész város a lábaink előtt terül el, így a legikonikusabb épületek látványával élvezhetjük a pazar naplementéket, majd a város fényekkel kivilágított éjszakai panorámáját.

