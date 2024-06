9 izgalmas ingyenes program Budapesten 2024 júniusában

Hangulatos koncertekkel, közösségi piknikkel és izgalmas workshopokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt június 17-én a B32 előtt, a város egyik szíveként is funkcionáló Gárdonyi téren. Az idei eseményen is beszerezhetitek a kedvenc finomságaitokat a termelői piacon, részt vehettek a közös társasjátékozáson és természetesen este fergeteges hangulatban bulizhattok.

A „Nyáresték a Fiumeiben” sorozat következő produkciója Grócz Bence szólóprojektje, a konkoi, melyet a klasszikus zenei tanulmányai és a tíz évig tartó zenekaros fellépései után hívott életre. Ezen az estén konkoi a SLOW BURN c. pianínó kislemezének anyaga mellett olyan elektronikus dalokat is játszik majd, amelyeket élőben még sosem hallhatott a közönség. Június 7-én (pénteken), 21 órától a Szerb Antal sírja mögötti, speciálisan kivilágított nagy fához költözik a produkció, még izgalmasabbá varázsolva az élményt.

