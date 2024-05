7 lenyűgöző panorámapont és kirándulóhely a Bükk lágyan hullámzó vidékén

Az Uppony fölött található a Kalica-tető, amelynek legtetejére felérve lenyűgöző, szinte 360 fokos panorámában lehet részünk. Látni lehet innen az Upponyi-hegység gyönyörű vonulatait, a Lázbérci-víztároló partjának erdős részét, a távolban pedig még a Bükk-fennsík is fel-feltűnik. A túra során érdemes érinteni a sziklatető oldalában álló Herkó Páter-keresztet is, amely a hagyomány szerint a reformáció és a katolicizmus határát jelölte.

Az ország egyik legszebb fekvésű településeként emlegetik a mesebeli völgykatlanban rejtőző Szarvaskőt, melyre lenyűgöző panoráma nyílik a Major-tetői kilátóból. A Rózsa utcáig autóval is eljuthatunk, ahonnan 15-20 perces sétával, meredek úton közelíthetjük meg a faszerkezetű kilátótornyot. Ha egyszerre sok kiránduló élvezi a táj szépségét a kilátóból, és még az időjárás is szeles, könnyen előfordulhat, hogy meg-meginog az építmény, de ez ne riasszon el senkit, a szerkezet teljesen biztonságos.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool