Hatalmas nyárindító kerti partival vár Budapest szívében a Rosalia Borpiknik

Mindenkit vár az ingyenesen látogatható Rosalia Borpiknik. Aki kóstolni szeretne, Rosalia logóval ellátott poharat vásárolhat elővételben, vagy a helyszínen. A rendezvény fizetőeszköze a készpénzzel és bankkártyával is feltölthető Festipay fesztiválkártya, melynek megváltásakor 500 forint kezelési költség kerül felszámolásra. Természetesen lehetőség van az egyérintéses MasterCard PayPass és VISA PayWave bankkártyával is fizetni.

Évek óta egyre több szorgos kéz gyártja a szebbnél szebb emléktárgyakat, apró ajándékokat a Kreatív Kuckó sátrában. A parafadugóból, hőre zsugorodó fóliából vagy bőrből készült ékszerek, apró kincsek és kulcstartók mellett a színes fonalakból készített pompom figurák egyszerű technikáját is meg lehet most tanulni.

A sort a tavaly debütáló Raclette by Lili nyitja lágyan olvadozó, francia sajtkülönlegességével, mely a helyben sütött, ropogós bagettet különböző feltétjeivel öleli körbe. Őt követi a Zing Burger , a balatonfenyvesi ANGUS marha tenyészetből származó húspogácsák és hazai termelőktől beszerzett zöldségek összeállításával készített szaftos hamburger variációival. Halas finomságokhoz idén is a Nemo Fish & Chips & Seafood Truck előtt kell sorban állni, ahol a hagyományos fish & chips mellett tintahalkarikákkal és koktélrákkal is készülnek a tengeri herkentyűk kedvelőinek.

A már jól ismert borászok mellett idén számos új pincészet is bemutatkozik roséival, vagy épp buborékos finomságaival a Rosalia Borpikniken. Érkezik többek között a néhány éve pezsgőkkel debütáló 1838 Pezsgőpincészet , egy kis családi vállalkozás Szekszárdról, ahol elsősorban chardonnay és sauvignon blanc fajtákból készülnek a remekművek. A Cezar Pincészet a Kis-Balaton mellől hoz fantasztikusan gyümölcsös, trendi, könnyed vörösborokat, fehéreket és természetesen rosékat is, és még sok új arcot megismerhettek a fesztiválon!

