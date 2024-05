15 vintage és retró vásár Budapesten és környékén májusra a különleges kincsek kedvelőinek

A hétköznapokon és hétvégéken is tárt kapukkal és élményekkel váró Esztergomi Piac május 12-én a retró és vintage kedvelőinek Paradicsomává változik. A vasárnapi régiségvásár keretében némi időutazásra is számíthattok, az asztalok ugyanis telve lesznek lenyűgöző történetekkel rendelkező régi-régi kincsekkel.

Wekerletelep elvarázsolt, kertvárosi miliőjét május 12-én akár egy remek hangulatú bolhapiac alkalmával is élvezhetitek. Ezen a vasárnapon a Wekerlei Kispiac asztalain a bolhapiacos kincsek mellett ráadásul kézműves portékák közül is legalább annyira válogathattok majd.

Az immár hagyományosnak mondható bolhapiacnak hála május 12-én is megtelik élettel a soroksári Molnár-sziget Tündérkertje. A 9 órától délig tartó bolhapiacon nemcsak megunt és új otthonra váró holmik, kincsek és régiségek között válogathattok majd, de közben élvezhetitek a Tündérkert nyújtotta természetközeliséget is.

