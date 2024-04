Kulináris körutazáson vehetünk részt áprilisban Siófokon

Idén már három alkalommal várja a gasztronómia szerelmeseit Siófokon a GasztroFok kulináris kezdeményezés. Az első ízutazó hétvége április 12-14. között lesz, tele izgalmakkal!

Tavaly ősszel indult útnak Siófokon a GasztroFok elnevezésű kulináris összefogás, mely a térség gazdag bor- és gasztronómiai kínálatát hivatott bemutatni. Az esemény keretein belül az érdeklődőknek lehetőségük van „körbekóstolni” a részt vevő vendéglátóhelyek erre az alkalomra összeállított menüsorát Széplaktól Sóstóig, Kilititől Szabadiig, bevonva a helyi termelőket is.

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén már 3 alkalommal is megrendezésre kerül az esemény! Az áprilisi GasztroFok tavasz, a szeptemberi GasztroFok nyárutó és a novemberi GasztroFok ősz a különböző évszakok egyedi kínálatát vonultatja fel, ezzel is erősítve azt, hogy Siófok egész évben vár. A kínálatban egyaránt megtalálhatóak helyi termelők, pincészetek, a legmagasabb kategóriás gourmet éttermek, street food ételeket vagy desszerteket kínáló szolgáltatók is, így biztosan mindenki talál az ízlésének megfelelő opciót.

Színes programkavalkád vár az áprilisi GasztroFokon

Biztosan lesz: mini termelői gasztropiac – különböző országok street food ételeivel a Yacht Hotel jóvoltából, tojásos móka a #hastEGG Kalandparkban, a tavaszi zsongás jegyében vegyes ízelítőtálak az Apa Világa ságvári birtokán kitelepülőkkel.

Ha igazán különleges túrára vágynánk, akkor sós-sajtos és sajtos-baconos kürtőskalácsokat és frissen sült, sós kalácstésztából készült tölcsérben tálalt gyrost kóstolhatunk a Julcsi Kalácsodánál Szabadifürdőn, kis kitérővel a BiancoRosso különleges olasz és magyar borválasztékkal várja a résztvevőket.

A Hotel Sungarden nem mindennapi menüvel, pálinka- és borkóstolóval, sajt- és bon-bon válogatásokkal, kvízjátékkal, gyerekprogramokkal, más termelők bevonásával és élő zenével készül a GasztroFok hétvégére, csak úgy, mint a Hotel Azúr Opus étterme. A tradicionális ételek kedvelőit várja az Öreghalász étterem és a Sándor Étterem is Siófokon.

A tavaszi GasztroFok részt vevő vendéglátóhelyei:

Aligai Horváth Pincészet

Apa Világa / Kecskés Szilárd és Fia Pincészet

Bella Italia Restaurant

Biancorosso Italian Market & Vinotéka

Café Spirit-Allergén mentes finomságok Siófok

Dinasztia Cukrászda

Grund Bistro & Pub

HashtEGG – Toyee Kalandpark

BlueDot Bistro – Hotel Yacht**** Wellness & Business

Julcsi Kalácsoda Food Truck

KisKert Vendéglő

Lavender Terasz Étterem

Liliom Étterem – Hotel Sungarden****

Mala Garden

Opus Étterem – Hotel Azúr Prémium*****

Öreg Halász Vendéglő

Pietro Bisztró és Pizzéria

Raclette by Lili

Sándor Étterem

Sushi Bár

Csatlakozzatok a Facebook-eseményhez, vagy böngésszétek át a GasztroFok weboldalát!

