15 nagyszerű nőnapi program Budapesten, ahol méltóképpen ünnepelhetünk

Női szemmel cikksorozatunk első részében, nőnap alkalmából összegyűjtöttük nektek azokat a programokat Budapesten, ahol méltóképpen ünnepelhetjük meg magunkat és egymást.

Nőnapi programok Budapesten (2024. március 8.)

Margarita Workshop x Women’s Day // Tereza

Összesen 3-féle margaritát készíthettek és kóstolhattok meg ezen az estén, amiben már a sokatok által ismert mentorok lesznek segítségetekre! A háromféle íz: original margarita, mangós margarita és epres frozen margarita. A jegyek korlátozott számban elérhetőek, így érdemes mielőbb regisztrálni! Az ár tartalmazza a workshopot, az italokat és kedvenc nachosunkat is. Este 7 órától hangulatos, akusztikus koncert, az est megkoronázásaként pedig bachata partyval zárják a nőnapi rendezvényt. Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött, melyet a sinkovics.csilla@tereza.hu email címen tehettek meg!

Nőnap a Horizont Taproomban: Ingyenes főzdetúra csajoknak

Látogassatok el nőnapon a Horizont Brewing sörfőzdéjébe, hiszen ezen a napon a női látogatók ingyenesen vehetnek részt ezen a szuper eseményen. A 60 perces főzdetúrán szakember vezetésével ismerkedhetünk meg a kisüzemi sörfőzés folyamataival és beleshetünk a kulisszák mögé. A kellemes hangulatú túra mellett sört is kóstolhatunk, a Horizont alapszortimentjéből.

Elindult új cikksorozatunk, a Női szemmel! Életmód rovatunk felpezsdítéseként 2024-ben olyan témákat szeretnénk érinteni új, Női szemmel című cikksorozatunkban, amelyek középpontjában a nők jólléte, az önismeretük, a kikapcsolódási lehetőségeik és a fenntarthatóságra való törekvéseik állnak. Első kézből szeretnénk bemutatni olvasóinknak a hazai trendeket: magyar szépségápolási termékeket, új mozgásformákat, izgalmas workshopokat, budapesti spaélményeket, környezetbarát termékeket próbálunk ki – női szemmel!

Nők, fotók, történetek – kedvezményes nőnapi tárlatvezetés // Millennium Háza

A NEO Kortárs Művészeti Térben található fotókiállításon számos híres magyar fotográfus, például Robert Capa és Moholy-Nagy László képe is megjelenik, ám fontos szerepet kapnak a női alkotók is, így Kálmán Kata, Maurer Dóra, Pecsics Mária és Gábor Enikő alkotásaival is megismerkedhetnek a látogatók. Nőnap alkalmából március 8-án, 17 órától a női látogatók és kísérőik féláron vehetnek részt a kiállítás tárlatvezetéssel egybekötött programján. A résztvevőknek lehetőségük nyílik mélyebben megismerni a kiállított műveket és a mögöttük rejlő izgalmas történeteket.

Nő létére // Lumen Kávézó

A nők ünneplése alkalmából a Nő létére c. varieté előadással készülnek nektek a Lumen színpadán. A “nő létére…” kezdetű, jellemzően elismerésnek szánt bókokat kutatják a színházi improvizáció eszközével – miként táncolnak a jámbor kritika és megnyugtató szerepazonosság között húzódó nagyon vékony vonalon. Az improvizált egyfelvonásos előadás során két- vagy többélű helyzetekbe szeretnének bepillantani nem csak női perspektívából. Közös gondolkodásra invitálják a nézőket ezúttal rövid jelenetekkel, a pillanatban talált karakterekkel mindezt a közönség inspirációjára építve. Játsszák: Boncsér Sára, Fodor Dávid, Palkovits Nóra

Plante. nőnapi virágvásár

Március 8. egy különleges nap, amikor lehetőségünk van arra, hogy elismerjük és ünnepeljük a nőket, valamint felhívjuk a figyelmet a nemek közötti egyenlőség fontosságára. Egy csokor virággal, vagy cserepes növénnyel kedveskedni ilyenkor igazán figyelmes és jóleső gesztus. A Plante. 8 órától 19 óráig tartó virágvásárán a napsárga kis gömbökkel virágzó mimózán és nárciszon túl lesznek még friss tulipánok, pasztellszínű cserepes virágok, szójagyertyák és limitált darabszámú kerámiakaspók.

Nőnapi borest // Fióka

Hogyan párosítunk ételt, csokit, vagy aszalt gyümölcsöket egy proseccóhoz, vörös vagy fehér borhoz esetleg édesebb borhoz? A Nőnapi borest alkalmával kiderül, mert megvizsgáljátok majd, hogy hatnak egymásra az ízek, és mik befolyásolják az ízlelésünket. A finom falatokon túl megismerkedhettek a Fióka sommelier-jével, Varga Esztivel, aki egyben a nőnapi esemény házigazdája is. A kóstolón való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

Többnapos nőnapi programok Budapesten

Nőnapi sütinapok a PupiCake-ben (csütörtök-vasárnap)

A tavasz beköszöntével és nőnap alkalmából a PupiCake elhozza nektek virágos tortakülönlegességeit. Találkozhattok jázminos mousse-szal, rózsás krémmel, csoki és ibolya párosával és megannyi érdekes ízkombinációval. Az ételérzékenyek és inzulinrezisztensek/cukorbetegek sem maradnak ki a jóból, sőt, még limonádékülönlegességekkel is készülnek nektek!

Tavaszindító Garázsvásár a Verkstadenben (péntek-szombat)

Március 8-án és 9-én tavaszindító és nőnapi garázsvásár vár benneteket a Verkstadenben. Próbanyomatok, kis anyag- vagy printhibás cuccok, régi minták mind elérhetőek lesznek, rendkívül kedvező áron, ne maradjatok le róla!

LEGO virágpiac a Hello Budában (péntek-vasárnap)

Szeretettel várnak benneteket március 8. és 10. között a Hello Budában, ahol ezen a kellemes tavaszias hétvégén LEGO virágpiacot tartanak. Vásároljatok az élethű LEGO virágokból és lepjétek meg a szeretteiteket, vagy akár magatokat! Az esemény ideje alatt a gasztroegységek finomabbnál finomabb ételekkel, a Hello Bár pedig szuper italokkal kedveskedik nektek.

Nőnapi masszázs a Rudas Gyógyfürdőben (péntek-vasárnap)

Teljes kikapcsolódásban lehet részünk a Rudas Gyógyfürdőben március 8. és 10. között. Az Anti-aging prémium bőrfeszesítő olajjal végzett nőnapi arc-és dekoltázsmasszázs mélyen hidratál, ellazít, új energiával tölti fel a bőrt. Ez nem egy szokványos arckezelés. A képzett gyógymasszőrök kozmetikai fogásokkal gazdagított svéd masszázstechnikát alkalmaznak, a nagyobb feszesítőhatás érdekében.

Nőnapi Kürtőskalács Hétvége // Édes Mackó (péntek-vasárnap)

Nőnap alkalmából is sok-sok kürtős finomsággal készül nektek az Édes Mackó! Csak erre a hétvégére visszatér a Kürtős Málnavirág desszertjük és közkívánatra a Dupla Málnás Kürtősbon is, valamint kávékülönlegességeket is kóstolhattok.

Nőnapi hétvége a NOUR-ban (péntek-vasárnap)

Ünnepeljétek együtt a nőnapot a NOUR-ban vagy lepjétek meg hölgy ismerőseiteket egy igazán izgalmas desszertválogatással. Megalkották hazánk kedvenc süteményeit NOUR-stílusban, úgy, ahogy egy francia cukrászmester készítené el. Akár a puncskocka, a somlói galuska, a Rákóczi-túrós vagy az Eszterházy-szelet a kedvencetek, gyertek el és kóstoljátok meg!

Nőnapi tulipánvásár a Normafán (péntek-vasárnap)

Március 8-10. között virágba borul a Normafa Síház, és a tavasz hírnökével, a tulipánnal töltik meg az épületet nőnap alkalmából. Ezeken a napokon egy kicsit kiszakadhatunk a mindennapi rohanásból, hogy a Normafa festői környezetében ünnepeljük a lányokat és nőket. A hétvége zárásaként pedig vasárnap egy tavaszköszöntő brunchra invitálnak titeket.

Nőnapi garázsvásár // NOS (péntek-vasárnap)

Ismét kinyitják a csodagarázst: március 8. és 10. között újra lehetőségünk van a NOS kincsei között válogatni. Nőnapi tematika, csomó csajos cucc – és persze a szokásos, széles választék. Nőnap alkalmából egy szál virággal is megajándékoznak majd mindenkit.

