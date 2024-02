Budapest 4 bámulatos gyógyfürdője, aminek falai izgalmas történeteket őriznek

A török hódoltság ideje alatt épült fürdők egy része napjainkban is eredeti funkcióját szolgálva várja a kikapcsolódni és gyógyulni vágyókat. Lássuk hát, hova érdemes mennünk, ha némi időutazással egybekötött vízi kikapcsolódásra vágynánk!

Rudas Gyógyfürdő

A Rudas Gyógyfürdő a források vizének hasznosításával épült 1566-1572 között, és Szokoli Musztafa budai pasa nevéhez köthető. Török kori neve zöld oszlopos fürdő, amit a napjainkban sajnos már nem látható, korabeli zöld oszlopairól kapott. Buda felszabadulása után I. Lipót kincstári tulajdonnak titulálta a fürdőt, majd 1969-ben a városnak adta, nem sokkal ezután pedig a fürdő állapota jelentős fejlődéseken ment keresztül. A kibővítésre több terv is készült, melynek köszönhetően 1885-ben elkészült a férfi-női népfürdő, 1895-ben pedig átadták a népfürdőkhöz illeszkedő úszócsarnokot is. A II. világháborúban a Rudas is jelentős károkat szenvedett, a felújításával csak 1953-ra végeztek. A későbbi, 2004-es felújításoknak hála azóta már nők is látogathatják az egykori török fürdőt.

Wellnessrészleg, szaunavilág, gőzkamra, termálmedence, török fürdő – csak néhány a számos lehetőség közül, amit a Rudasban magas színvonalon élvezhetünk. A tetőtéri panorámamedencét esti fürdőzés keretében érdemes kipróbálni: itt garantáltan emlékezetes élmény lesz a kivilágított Budapest látványa.

1013 Budapest, Döbrentei tér 9. | Weboldal

Szent Lukács Gyógyfürdő

A Szent Lukács Gyógyfürdő már a török korban is működött, habár az itt feltörő forrásnak nagyobb hasznát vették akkoriban a lőporgyártásban és a gabonaőrlésben. Buda visszafoglalása után a fürdő kincstári tulajdonba került, majd 1884-ben Palotay Fülöp megvásárolta és átalakíttatta. Ekkor épült fel a gyógyszálló, és az uszoda is teljesen megújult. Az évszázadok alatt a művészvilág számtalan jeles képviselője megfordult a fürdőben, az ő tiszteletükre kerültek különféle emléktáblák és domborművek az épület falára.

A fürdő termálrészlegén jelenleg három különböző hőfokú gyógymedence várja a gyógyulásra és lazításra váró vendégeket. Emellett a kültéri élménymedence is nyitva tart télen is, amely a fürdő talán legismertebb medencéje. A medencében működő pezsgőágyak, nyakzuhanyok, hátmasszírozók és a sodrófolyosó teszi teljessé a fürdőzés élményét. Nem is beszélve a többféle szaunázási lehetőségről, aminek hála garantált a feltöltődés.

1023 Budapest, Frankel Leó út 25-29. | Weboldal

Irgalmasok Veli Bej Fürdője

Közvetlenül a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Komjádi uszoda között találhatjuk a török hódoltság, egészen pontosan 1574 és 1575 között épült Irgalmasok Veli Bej Fürdőjét. A korábban Felhévíznek nevezett terület akkoriban mocsaras terület volt, ezért a velencei épületekhez hasonlóan a fürdő alapjait a mai napig cölöpök tartják. A törökfürdőt is magába foglaló császárfürdőt gróf Marczibányi István vásárolta meg 1802-ben, majd miután kiderült, hogy vize gyógyító hatással van, a gróf 1806-ban az irgalmasrendieknek ajándékozta a fürdőt.

Az ő igazgatásuk alatt új épületszárnyakkal gazdagodott a fürdő, valamint rengeteg új, főként a betegek gyógyulását elősegítő funkciót is kapott. A keleties hangulatú fürdő napjainkban melegvizes medencékkel, szaunavilággal, jakuzzival és masszázsszobákkal várja a feltöltődni vágyó vendégeket.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7. | Weboldal

Szent Gellért Gyógyfürdő

A Szent Gellért Gyógyfürdő impozáns, szecessziós stílusú épülete 1918-ban készült el, ám a helyén a XII. század óta folyamatosan állt fürdő és gyógyház. Sőt, története egy ősi fürdővel kezdődött, amelyről elsőként egy X. századi krónika tesz említést. A mai Szent Gellért Fürdő vízének csodás gyógyhatása már ekkor is ismert volt, hiszen a korabeli feljegyzések szerint egy közeli kórházban leprás betegeken is segített. Az épület megtervezésére 1905-ben kiírt pályázaton három építész (Sebestyén Artúr-Hegedűs Ármin duó és Stark Izidor) végzett az első helyen, majd a három építész fúziójából született meg a mai Gellért Fürdő épülete. Külön érdekesség, hogy a Szent Gellért Fürdő nyitását követő 3 órában már több mint 200 fürdőző élvezte az újonnan átadott medencéket.

Napjainkban ebben a lenyűgözően díszes környezetben élvezhetjük a pihenésre szánt időt. Egy kültéri medence, beltéren gyógymedencék, úszómedence, valamint szaunák és gőzkabinok segítik a teljes kikapcsolódást.

1118 Budapest, Kelenhegyi út 4. | Weboldal

