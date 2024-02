Szerelmes Budapest: Titkos sétaútvonal romantikus andalgáshoz

Valentin-nap apropóján nem akármilyen tematikus sétát ajánlunk a figyelmetekbe. A szűk utcácskái miatt Budapest Velencéjének nevezett környéken egy csokornyi programlehetőség vár. A 8 állomásos sétán egy-egy érdekes programot és látnivalót is lehetőségetek lesz felfedezni.

Fővám téri Vásárcsarnok

A séta a Fővám térről indul, de mielőtt útra kelnétek, térjetek be a Vásárcsarnokba, ahol egy remek tízóraival alapozhatjátok meg a nap hangulatát. A hatalmas piactérnek és jobbnál jobb kifőzdéknek otthont adó, Zsolnay-kerámiákkal díszített épület 1977 óta műemlék. Ha még nem jártatok ott, itt a remek alkalom! Az ételek finomak, és a helyszín is egyedülálló, biztosan felejthetetlen élmény lesz az ott töltött idő.

Három Szerb Kávéház

A kellemes reggeli után kéz a kézben induljatok el a Vásárcsarnokból a Veres Pálné utca felé, egészen a Szerb utca sarkáig. Ha vágytok egy csésze finom napindító kávéra, elfogyaszthatjátok a hangulatos Három szerb kávéház elegáns miliőjében. Jó időben akár a béke belvárosi szigeteként emlegetett belső udvaron is helyet foglalhattok. A kávézóban mennyei süteményeket kínálnak, így akkor is jó választás ez a hely, ha megédesítenétek a napotokat.

A Képíró utca kincsei

E kis kitérőt követően a Szerb utcán folytassátok az utatokat. A következő megálló az olasz kisvárosok keskeny utcácskáit idéző Királyi Pál utca, majd az onnan nyíló, kissé eldugott Képíró utca. Ezen a környéken több kulthely vár arra, hogy felfedezzétek: a Szerb utcában található Gepárd és Űrhajó borbár remek randihelyszín, de a Képíró utcai, biciklikölcsönzőként és sütizőként egyaránt funkcionáló Dynamo Bike & Bake is tetszeni fog. Ha a kulturális éhségeteket csillapítanátok, nézzetek be a szintén Képíró utcában fellelhető Foton művészeti galériába.

Petőfi Irodalmi Múzeum & Károlyi-kert

A Képíró utcát elhagyva, a gasztronómiai sokszínűségéről ismert Kecskeméti utcába értek, ahonnan kőhajításra van a Károlyi utcai Petőfi Irodalmi Múzeum. Az udvarán átkelve a romantikus sétákra termett Károlyi-kertben találjátok magatokat. A lenyűgöző épületek ölelésében fekvő park a környék rejtett kincse, gyönyörű és nem túl zsúfolt, mondhatni andalgásért kiált!

Könyvudvar & Manu+

A magas polgári házakkal szegélyezett, szűk sikátorból pár perc alatt a vele párhuzamosan futó Múzeum körútra értek. Séta közben álljatok meg néha, és csodáljátok meg a körút épületeinek díszes homlokzatait. Talán a környéken járva sokszor láttátok már, de eddig kimaradt az új könyveket fillérekért árusító Könyvudvar, ahová a Magyar utcáról, a Reáltanoda felől is betérhettek és akár választhattok is egymásnak valamit. Ha megéheznétek, próbáljátok ki a kissé eldugottabb Manu+ mennyei, tradicionális nápolyi pizzáját. Figyeljétek a feliratokat, a pizzamanufaktúrát egy társasház belső udvarában találjátok.

Elte Egyetemi Könyvtár és Levéltár

A Reáltanoda utcában található a legendás versenylóról elnevezett egykori Kincsem-palota, melyet annak idején uralkodók és arisztokraták is látogattak. Sétáljatok el mellette, egészen a sarki ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár neoreneszánsz épületéig, amit nyitvatartási időben (hétfőtől szombatig 10:00 és 22:00 óra között) belülről is szemügyre vehettek. A bibliotéka több mint 2 milliós állományt őriz, ami 400 év alatt gyűlt össze. Betérni nemcsak az élmény, hanem pár lopott pillanat miatt is megéri.

Pilvax köz

Az út az ikonikus épületeiről híres Ferenciek terén folytatódik, és a fényűző Párisi udvar mellett halad, a kikövezett Petőfi utca felé, ahol klasszikus és modern épületek váltják egymást. Sétáljatok el a Pilvax közig, ott forduljatok jobbra, és idézzétek fel együtt, milyen lehetett amikor Petőfi Sándor rótta azokat az utakat. Magatok előtt találjátok a költő egykori törzshelyét, azaz a történelmi Pilvax kávéház helyén üzemelő, napjainkig Pilvax nevet viselő kávéház-éttermet. Ha van kedvetek, be is ülhettek a sokat látott falak közé.

Gerlóczy Kávéház

A Városház utcai kereszteződésnél folytassátok a sétát a Vitkovics Mihály utca irányába. Sétáljatok el a párizsi hangulatú, bőrfoteles ülésekkel berendezett Gerlóczy Kávéház mellett, majd fedezzétek fel a belváros néhány zegzugos utcáját, például kanyarodjatok le a Semmelweis utcánál. Előtte azért tegyetek kitérőt a Gerlóczy utca Károly krt. felőli végéhez, és nézzétek meg az V. kerületi Tűzőrség múltidéző épületét, valamint a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián domborművét.

Puskin Mozi

Tematikus sétánk utolsó megállója a Puskin Mozi, amelynek elődje, a Fórum Filmszínház 1926-ban nyitotta meg kapuit a filmszerető közönség előtt. Akár jártatok már ott, akár nem, a különleges atmoszférának köszönhetően felejthetetlen pillanatoknak lesztek részesei. Üljetek be egy filmre mozimenüvel! Mielőtt elkezdődne a vetítés, csodáljátok meg a lenyűgöző belső teret.

Ha kedvet kaptatok a kulturális és gasztronómiai élményekhez, indulás előtt ellenőrizzétek a kiszemelt helyek nyitvatartási idejét!

