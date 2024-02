9 szenzációs farsangi beöltözős buli és program Budapesten idén februárban

Hivatalosan február 13-ig tart a farsangi időszak 2024-ben, de még utána is bőven akadnak álarcosbálok, farsangi mulatságok és fánkfesztiválok Budapesten. Tervezzetek be egyet-kettőt februárra!

Fánk napok a Piskótában (2024. február 8-9.)

A farsangi időszak utolsó hétvégéjén, február 8-án és 9-én fánknapokkal örvendezteti meg az édesszájúakat az újbudai Mentes Piskóta. Csak ezen a két napon glutén- és tejmentes fánkok szolgáltatnak megannyi örömöt az ételérzékenyek számára a már megszokott mentes finomságok mellett.

Fiesta de Carnaval // Tereza (2024. február 8-11.)

Négy napon át tartó farsangi mulatsággal temethetitek a telet és várhatjátok a tavaszt a Terezában. Február 8. és 11. között színekkel, zenével, Tex-Mex ételekkel, különleges koktélajánlatokkal, karneváli hangulattal és természetesen mexikói életérzéssel teli felejthetetlen éjszakák várnak rátok.

Farsangi mulatság a Csíki Söröző és Étteremben (2024. február 9.)

Ünnepi menüsor, minőségi sörök és hamisítatlan székely hangulat vár február 9-én a Csíki Söröző és Étteremben. A farsangi mulatságon Csíki krémsört, kacsabecsinált levest, házi disznótorost és Kossuth kiflit is kóstolhattok. Ne hagyjátok ki!

Farsangi piacozás a Hunyadin (2024. február 10.)

Február 10-én egy rendhagyó piacozásra invitálnak benneteket a Hunyadi térre, ahol a őstermelői portékák és finomságok mellett a farsangi mulatság lesz a főszerepben! A vásáron hagyományos farsangi fánkokat kóstolhattok, a gyerekeknek pedig ingyenes zenei előadással, kreatív programmal és arcfestéssel is készülnek a szervezők.

360 BAR PRESENTS: THE ROOFTOP CARNIVAL (2024. február 10.)

Rió, New Orleans, Velence – farsang, karnevál, maszkabál. A 360 Bar karneváli hangulattal vár február 10-én, szombaton, 17 órától a felhők felett. Erre a különleges alkalomra egy eget rengetően ütős koktéllal rukkoltak elő, melyet „Masquerade Mirage” névre kereszteltek el. A Don papa rum, amit a Fülöp-szigeteken 7 éven keresztül amerikai tölgyfahordókban érleltek édeskés, vaníliás ízvilágot ad ennek a special edition koktélnak. Kellemesen ellensúlyozza édességét az almalé savassága és a citrus keserű íze. A fergeteges koktélok mellett a budapesti éjszaka egyik legsokoldalúbb DJ-je, Ratkay adja majd a talpalávalót a karneváli hangulathoz ezen az estén.

Farsangi Karaoke Party // Why Not Budapest (2024. február 17.)

Szerettek és esetleg még tudtok is énekelni? Szeretnétek végre kilépni a fürdőszobából, és másoknak is megmutatni mindezt? Akkor térjetek be Why Not Budapestbe február 17-én, válasszátok ki a kedvenc számotokat, ragadjátok meg a mikrofont, és énekeljetek szabadon! Öltözzetek be a Farsangi Karaoke Partijukra és megajándékoznak egy 2500 forint értékű kuponnal!

TILOS A FARSANG // Dürer Kert (2024. február 24.)

A Tilos Rádió fergeteges farsangi bulijának a Duna-parti Dürer Kert otthont február 24-én, méghozzá nem is egy, hanem rögtön három helyszínen! Jobbnál jobb zenekarok és DJ-k váltják egymást a színpadokon, és persze a közkedvelt, hajnalig tartó Tilos Party sem maradhat el.

Gatsby Night // Haris Park (2024. február 24.)

Ha megihletett Gatsby lehengerlő világa és fényűző partijai, most akár vissza is repülhetsz az időben és első kézből átélheted a mámoros estéket a Haris Parkban rendezett Gatsby Night keretében. Az elengedhetetlen „Gatsby” dresscode mellett a vacsora étel- és italfelhozatala is a kort idézi meg, csakúgy, mint az egész enteriőr. Természetesen a charleston és a jazz sem maradhat el, emellett pedig egy meglepetés show-val is készülnek a szervezők.

Haccacáré Álarcosbál (2024. február 24.)

A HACCACÁRÉ csapata idén is elhozza nektek a város legmenőbb álarcosbálját február 24-én! Egyszóval minden jöhet a velencei karneváli maszktól egészen Freddy Kruegerig. A lényeg, hogy maszkban legyetek! Az estének a főváros talán egyik legegyedibb és legizgalmasabb helyszíne ad otthont, a KIOSK Budapest.

