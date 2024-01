7 nagyszerű múzeum országszerte, ahol minden a zenéről szól

Izgalmas kiállítások, különleges hangszerek, igazi relikviák sorakoznak hazánk múzeumaiban, miközben olykor nem mindennapi történetek elevenednek meg a zene témája köré vont tárlatokon.

Magyar Zene Háza, Budapest

A Városliget legmodernebb, lélegzetelállító épülete a Magyar Zene Háza, amely az egyik legszebb példája annak, hogy miképp mosódhatnak el a természet és az építészet határvonalai. A Sou Fujimoto által tervezett épület egyfajta zenei beavató intézményként funkcionál, s célja, hogy megismertesse az idelátogatókkal a zene sokszínűségét. Ennek érdekében a kiváló akusztikájú, lenyűgöző koncerttermekben és -terekben megannyi programot szerveznek; illetve könyvtárral, zenei játszótérrel, zenepedagógiai termekkel, kreatív hangtérrel és hangdómmal, valamint izgalmas kiállításokkal is várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.

Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest

Liszt Ferenc 1881 és 1886 között élt a Régi Zeneakadémia első emeletének lakásán, ahol napjainkban már a művész eredeti hangszereivel, bútoraival, könyv- és kottatárával, illetve személyes tárgyaival büszkélkedő múzeumot találhatunk. Ahogy betérünk Liszt utolsó budapesti lakásának előterébe, a művész egykori fogadótáblájára lehetünk figyelmesek. Majd továbbhaladva az étkezőbe érkezünk meg, ahol többek között az 1867-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert Chickering zongora vár minket.

Ezenfelül láthatjuk Liszt hűen rekonstruált dolgozó- és hálószobáját is, ahol egy igazi különlegességgel, a komponáló-íróasztallal is találkozhatunk. Míg a szalonban – ahol egykoron Liszt a zeneakadémiai óráit tartotta – a művész számára készült Chickering zongora, valamint Liszt művészi pályájának emlékei repítenek vissza a XIX. századba. A szalonból pedig csupán egy ajtó vezet át a koncertterembe, ahol napjainkban rendszeresen szerveznek koncerteket.

Beethoven Emlékmúzeum, Martonvásár

Nem hiába, hogy a martonvásári Brunszvik-kastély egy Beethoven Emlékmúzeumot is rejt, ugyanis a XIX. században a művész többször járt itt, sőt, igen közeli kapcsolatba került a Brunszvik család egyes tagjaival. Személyes ismeretségük még 1799-ben kezdődött, amikor Brunszvik Teréznek és Jozefinnek Bécsben zongoraleckéket adott. Majd később a lányok testvére a művész barátjává és egyben mecénásává vált, miközben Terézzel rendszeresen levelezett, Jozefin iránt pedig mély érzéseket táplált.

A múzeum ezen kapcsolatokra fűzi fel tárlatát, vagyis Beethovennek a család női tagjaival folytatott levelezései, valamint a művész és a család életét feltáró dokumentumok által meséli el a Brunszvik család és Beethoven barátságának történetét. Ezenfelül megismerhetjük Beethoven magyar vonatkozású műveit, valamint fény derül egyéb magyarországi kapcsolódásaira is.

Zenetörténeti Múzeum, Budapest

1969-től, vagyis alapításának évétől kezdve gyűjti a Zenetörténeti Múzeum a hazánkban megtalálható zenei emlékeket: hanghordozókat, fotókat, hangszereket, illetve a zenei élethez kötődő képzőművészeti alkotásokat. A XVIII. században épült barokk épületben az évek során megannyi tárolóterület mellett egy hangversenytermet, valamint egy több száz négyzetméteres kiállítóteret is létrehoztak. Az aktuális kiállításainak egyikét a Budapesti Filmharmóniai Társaság fennállásának 170. évfordulója kapcsán hívták életre, így a zenekar eddigi korszakairól mesél a tárlat. Emellett a szeptemberig látogatható kiállítás Bartók Béla által ihletett képzőművészeti alkotásokat sorakoztat fel.

Egri Road Beatles Múzeum

Kelet-Közép-Európa egyetlen Beatles-gyűjteményére lelhetünk Egerben, a Hotel Korona Eger épületrészében, illetve pincéjében. A múzeumot még 2015-ben, kettő egri Beatles-rajongó hozta létre, aminek végeredményeképp közel 2500 Beatles-emléket osztottak meg a nagyközönséggel. Ezáltal az idelátogatók filmfelvételek, hanganyagok, könyvek, fotók, ruhadarabok és relikviák által kerülhetnek közelebb a zenekarhoz. A mintegy 450 négyzetméter nagyságú, izgalmas múzeum jelenleg téli szünetét tölti, ám február 3-tól újra látogatható.

Rockmúzeum – Magyar Rockhírességek Csarnoka, Budapest

Budapesten, a Radnóti Miklós Művelődési Központban a hatvanas évektől kezdve egészen 1989-ig elevenedik meg a magyar rockzene története. A kiállításon plakátok, fotók, hangszerek, rockfestmények, zenészrelikviák, interaktív bemutatóeszközök kalauzolnak el minket a hatvanas és a hetvenes évek pop-rock kultúrájába. Közöttük olyan kincsekkel, mint például Radics Béla szamurájfejes pólója, Szörényi Levente első és utolsó gitárja, az Omega első füstgépe vagy épp a Szabad Európa Rádió teljes eredeti stúdiója. A kamaraterem színpada egyszerre funkcionál használati és kiállítási tárgyként, ugyanis a színpadon látható tárgyak egytől egyig korabeli eszközök.

Leskowsky Hangszergyűjtemény, Kecskemét

Kecskeméten rejtőzik Magyarország legnagyobb látogatható, interaktív hangszergyűjteménye, amelyet 1979-ben Leskowsky Albert hangszerész alapított. Napjainkban több mint 2000, a világ minden tájáról származó hangszerrel találkozhatnak az idelátogatók. Ezek között nép-, klasszikus, kísérleti és teljesen egyedi hangszerek is helyet foglalnak, egy igazán változatos palettát alkotva mind a hangszerosztályozás, mind a földrajzi elterjedés szempontjából. Illetve a Lesowsky-gyűjtemény mellett Bán Mariann-nak a világ minden tájáról szerzett hangszereit és Péter Vladimir paraszthegedű kollekcióját is megtekinthetjük a múzeumban. A kiállított tárgyak nagy részét mi is megszólaltathatjuk, sőt, akár szakértő által vezetett, személyes tárlatvezetésen is részt vehetünk.

