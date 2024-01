9+1 nagyszerű télűző fesztivál és farsangi mulatság országszerte idén februárban

Élvezzétek ki a kellemes téli napokat hazánk festői helyszíneinek kihagyhatatlan programjain! Farsangi mulatságok, kocsonyafesztivál, télűző busójárás és zseniális gasztroprogramok – ezek mind csak rátok várnak!

Lellei GasztroFarsang (2024. február 3.)

Idén már hatodik alkalommal rendezik meg a Lellei GasztroFarsangot, ezúttal február 3-án. Ez a különleges nap a lellei, valamint boglári vendéglátósok és borászok részvételével jöhet létre, így olyan finomságokat kóstolhattok meg többek között, mint például a Vitorlás Étterem, a Mesés és a Rock Burger különböző fogásai vagy az Ikon Borászat, a Hujber Pincészet és a Bujdosó Szőlőbirtok borászatok zseniális borai. A helyszín a balatonlellei Rendezvénypark, ahol a résztvevőket jelmezverseny, a kisebbeket pedig még játszóház is várja.

Facebook-esemény >>

Kistarcsai Böllérfesztivál (2024. február 3.)

Ez év február 3-án már 12. alkalommal rendezik meg Kistarcsa nagy sikerű Böllérfesztiválját, amelyen a helyiek reggel 7 órától induló versenyen vehetnek részt, az elkészült finomságokat pedig meg is kóstolhatjuk. A versenyző csapatok a saját szokásaik alapján dolgoznak majd, így megismerkedhetünk a különböző falusi szokásokkal és gasztronómiai hagyományokkal, mindezt színvonalas színpadi programokkal tarkítva. A vásári forgatagban kürtőskalács, lángos, rétes, gulyáságyú, forralt bor, tea, pálinka, sajtok, füstölt áru, édesség, kézműves ékszerek és ajándéktárgyak várják az érdeklődőket. Az esemény ingyenesen látogatható!

Facebook-esemény >>

Panyolai Hagyományőrző Farsang (2024. február 3.)

Ha fontos számotokra hazánk sokak számára már rég elfeledett hagyományainak megőrzése, akkor február 3-án Panyolán a helyetek, ahol egy különleges hagyományőrző farsangra invitálnak benneteket. Ezen a napon a szatmáriak úgynevezett alakoskodó jelmezekbe bújnak, amit ezúttal ti is megtehettek, így megismertetve a látogatókkal ezeket a szokásokat.

Facebook-oldal >>

Mohácsi busójárás (2024. február 8-13.)

Ha idén télen felfedeznétek Mohácsot, akkor nem is érkezhetnétek jobbkor a városba, mint február 8. és 13. között, hiszen így megtapasztalhatjátok a híres mohácsi busójárás fergeteges hangulatát. Az ország legrégebbi télűző karneválján hat napon át több száz maskarába bújt busó búcsúztatja a hideg hónapokat, sőt, a felvonuláson túl számtalan programmal is készülnek a látogatók számára. Ezek mind-mind a mohácsi ízeket, hagyományokat hivatottak bemutatni, az ételkóstolókon, műhelylátogatásokon, kiállításokon, különféle bemutatókon keresztül.

Weboldal >>

Országos Fánkfesztivál, Nagykanizsa (2024. február 8-10.)

Karneváli felvonulás, gasztronómiai verseny, fánkkóstolás és kézműves vásár – ezek a szuper programok mind rátok várnak február 8. és 10. között Nagykanizsa több helyszínén, a XVI. Országos Fánkfesztiválon. A főbb kulturális és gasztronómiai programoknak a Kanizsa Aréna ad otthont.

Facebook >>

Jász Kolbásztöltő Fesztivál (2024. február 9-10.)

Február 9. és 10. között ismét jön a Jász Kolbásztöltő Fesztivál! Egy fesztivál azoknak, akik szeretik a különféle húsételeket, főleg a finom kolbászokat, melyekből biztosan nem lesz hiány ezeken a napokon Jászberényben. Azért jó, ha tudjátok, hogy a kolbász mellé házi pálinka is dukál majd, nem is beszélve a két napon át tartó zseniális koncertekről: Manuel, Parno Graszt és Sub Bass Monster – rájuk, és még sok más izgalmas programra biztosan számíthattok!

Facebook-oldal >>

Hello Simonpuszta (2024. február 10.)

Február 10-én szuper ingyenes programmal készülnek nektek a simonpusztai Nemzeti Lovaskultúra Központban. A 11 órától kezdődő rendezvény színes programjai között szerepel minipóni-bemutató, farsangi álarckészítés, sétalovagoltatás, de nem maradhat el a karneváli lovas felvonulás, valamint a jelmezverseny gyermekeknek sem. A lovasközpont éttermében büféasztallal várják a vendégeket, ahol különleges farsangi ajánlatot kóstolhattok végig, de készülnek forró teával, forralt borral és természetesen farsangi fánkkal!

Facebook-esemény >>

Farsang a Hajósi Pincefaluban (2024. február 10.)

Idén első alkalommal rendezik meg a Hajósi Pincefalu farsangi mulatságát, február 10-én. A 12 órától kezdődő program során három állomáson keresztül egy-egy házigazda pincészet lát vendégül két-két pincészetet, így összesen 9 borászat borait lehet majd megkóstolni ezen a különleges napon. A kitűnő borok mellett természetesen a finom falatok sem maradhatnak el, ezért helyszínenként kétféle disznótoros ételkülönlegességgel készülnek. A jegyeket kizárólag elővételben vásárolhatjátok meg, február 5-ig!

Facebook-esemény >>

Csörögefesztivál, Csörög (2024. február 24.)

Idén már harmadik alkalommal, ezúttal február 24-én kerül megrendezésre a februári napok elkerülhetetlen édességének eseménye, a Csörögefesztivál, hol máshol, mint Csörögben. Ezen a napon gasztroutcával, vidámparkkal és szuper színpadi programokkal (néptáncelőadással, koncertekkel, dj-vel) várják az érdeklődőket, de a fánkverseny sem maradhat el. A rendezvény ingyenes!

Facebook-oldal >>

+1 Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztivál, Veszprém (2024. február 23-25.)

Idén február 23-25. között ismét 13 veszprémi helyszínen várnak benneteket több mint 100 zseniális programmal a Holtszezon Nemzetközi Kortárs Irodalmi Fesztiválon. A Holtszezon egy olyan összművészeti fesztivál, amely elsősorban az irodalomra, azon belül is azokra a határműfajokra helyezi a hangsúlyt, amiket ugyan sokan kedvelnek, de ritkán találkozhatunk velük kulturális eseményeken. A részletes programról az esemény Facebook-oldalán tájékozódhattok!

Facebook >>

Varázslatos úti célok hazánkban télvíz idejére: